Millionenstreit zwischen Drogerie-Müller und Bank Sarasin geht weiter

STUTTGART (awp international) - Der Millionenstreit zwischen dem deutschen Drogerie-Unternehmer Erwin Müller und der Privatbank J. Safra Sarasin geht an diesem Freitag (14.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Stuttgart in eine weitere Runde. Müller verlangt von der in Basel ansässigen Bank 45 Millionen Euro Schadenersatz. Er macht geltend, von J. Safra Sarasin beim Erwerb von Fondsanteilen falsch beraten worden zu sein. Die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten