Millionenschwere A1-mobil-Klage: Gericht gibt Entscheidung bekannt

HANNOVER (dpa-AFX) - Im Fall der Millionenklage des Autobahnbetreibers A1 mobil gegen den Bund gibt das Landgericht Hannover am Freitag (8.45 Uhr) seine Entscheidung bekannt.



Zuvor schlug das Gericht einen Vergleich vor - demnach sollen statt fester Beträge künftig prozentuale Anteile an den Einnahmen aus der Lkw-Maut an den Bund fließen. Die Finanzierungslücke der privaten Betreibergesellschaft solle aus einer Finanzspritze gedeckt werden, zu der das Konsortium und der Bund je zur Hälfte beitragen sollten. Vertreter des Bundes reagierten skeptisch.

Das Konsortium betreibt einen 65,5 Kilometer langen Abschnitt der A1 zwischen Hamburg und Bremen. Zwischen 2008 und 2012 wurde dieser Abschnitt sechsspurig ausgebaut.

Bereits im vergangenen Jahr hatte A1 mobil die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land Niedersachsen, auf Zahlung von 778 Millionen Euro verklagt. A1 mobil wird aus den Mauteinnahmen, wovon der Bund einen festgeschriebenen Anteil behält, finanziert. Das Vergütungsmodell sah einen kontinuierlichen Anstieg des Lkw-Verkehrs vor. Allerdings brach der Lkw-Verkehr nach Angaben von A1-mobil-Geschäftsführer Ralf Schmitz in der Finanz- und Wirtschaftskrise auf der Strecke um über 20 Prozent ein./tst/DP/stw