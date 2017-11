Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Leipzig (ots) - Am gestrigen Samstagabend, 25. November,präsentierte Showmaster Florian Silbereisen erstmals ""Die Schlagerdes Jahres" in vier ARD-Programmen gleichzeitig: MDR, HR, NDR undRBB.Mit großem Erfolg: Insgesamt sahen 2,64 Millionen Zuschauerinnenund Zuschauer bundesweit die Sendung auf den vier Sendern.Im MDR-Gebiet verfolgten 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dieShow mit dem ""Who is who" des deutschen Schlagers. Das entsprichteinem Marktanteil von 13,5 Prozent.Im Vorjahr schalteten im MDR-Gebiet 450.000 Zuschauer ein - miteinem Marktanteil von 11,9 Prozent.Florian Silbereisens Einladung folgten u.a. Stars wie Andrea Berg,David Garrett, Santiano, KLUBBB3, Jürgen Drews, Semino Rossi, MaiteKelly, Vanessa Mai, Ben Zucker, Ross Antony, Andy Borg, BernhardBrink, Maximilian Arland, Hansi Hinterseer, Fantasy und FrankSchöbel.Erstmals wird die Sendung gemeinschaftlich produziert von: MDR,HR, NDR und RBB - in Zusammenarbeit mit Jürgens TV.Pressekontakt:Pressekontakt: MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp, Tel.:(0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell