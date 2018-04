Millioneninvestition in Erfurter Betrieb für Molkereiprodukte

ERFURT (dpa-AFX) - Das Deutsche Milchkontor (DMK) hat seinen Standort in Erfurt erweitert.



In den Ausbau eines Frischelagers für Milch und Molkereiprodukte wie Quark und Desserts seien 12 Millionen Euro geflossen, teilte die DMK GmbH am Mittwoch mit. In eineinhalbjähriger Bauzeit hatte das Unternehmen ein neues Hochregallager mit rund 2700 Quadratmeter Fläche errichten lassen. Es ergänzt die zwei bisherigen Frischelager in Erfurt. Die Lagerkapazität für Paletten mit Quarkbechern oder Milchpackungen wurde damit um rund 6000 auf insgesamt 22 000 Stellplätze erweitert.

300 Mitarbeiter arbeiten in Erfurt in der Produktion unter anderem von Fruchtquark, Joghurt und Buttermilch. Der Betrieb im neuen Lager läuft bereits seit Februar. Die DMK-Gruppe ist die nach eigenen Angaben größte deutsche Molkereigenossenschaft mit 16 Standorten für die Milchverarbeitung in Deutschland und zwei in den Niederlanden. Sie beschäftigt rund 7000 Mitarbeiter./zei/DP/tos