Millionenfinanzierung für Carl: Startup für Unternehmensverkäufe sammelt siebenstelligen Betrag in Finanzierungsrunde ein (FOTO)

Berlin (ots) -Carl, Plattform für Unternehmensverkäufe und Nachfolgen, hat inseiner Seed-Finanzierungsrunde Anfang 2018 einenniedrig-siebenstelligen Betrag eingesammelt. Zu den Investoren zählendie Business Angel-Gruppe SB21, German Ventures sowie weitereführende Szene-Köpfe. Damit sind die Weichen für ein fortbleibendstarkes Wachstum gesetzt."Wir freuen uns, dass wir so namhafte Investoren wie die SB21 undGerman Ventures von uns überzeugen konnten. UnternehmerischeNachfolge ist eines der größten Probleme im deutschen Mittelstand.Jeder dritte Eigentümer ist über 55 Jahre alt. Mit unseren Investorenhaben wir nun starke Partner an der Seite, um unseretechnologiebasierte Lösung weiterzuentwickeln.", sagt Carl-GründerKurosch Habibi. Weitere Investoren sind Gründer der StartupsDubsmash, Contorion und Minodes, ein Family Office, Carl-Beirat undDeutsche Börse-Aufsichtsrat Karl-Heinz Flöther, der ehemaligeQuadriga Capital Senior-Partner Dr. Burkhard Bonsels sowie Dr. ThomasNoth, der führend in der Sparkassen-Organisation und alsTalanx-Vorstand tätig war. "Wir haben das Team von Carl über zwölfMonate eng verfolgt, ehe wir uns zu diesem Investment entschiedenhaben. Carl adressiert eines der wesentlichen Probleme im deutschenMittelstand - wir glauben, dass Carl ein starkes Team und den bislangbesten Ansatz gefunden hat, dieses Problem zu lösen.", so InvestorDavid Khalil von SB21.Die Zeit seit der Gründung von Carl ist durch starkes Wachstumgeprägt. Innerhalb des ersten Jahres wurde Carl in mehr als 80Transaktionen mit einem Gesamtwert von mehr als 500 Millionen Euromandatiert, erste erfolgreiche Abschlüsse konnten ebenfalls bereitsrealisiert werden. Zudem wurde neben der Software auch eindeutschlandweites Netzwerk mit mehr als 160 Partnerberaternaufgebaut. Durch den Zugang zu mehreren tausend Kaufinteressentengelingt es Carl, schnell und zielgenau den passenden Käufer zufinden. Die beiden Gründer Kurosch Habibi und Pascal Stichler wurdenin diesem Jahr vom Forbes-Magazin in die Liste der "30 Under 30" alserfolgreiche und einflussreiche Jungunternehmer aufgenommen. Zuletzthat Carl sein Fachportal Nachfolge.de an den Markt gebracht.Das Kapital aus der Finanzierungsrunde wird für die Umsetzung derWachstumsstrategie genutzt. Der Fokus wird darauf liegen, dasUnternehmen bekannter zu machen sowie den Ausbau der Technologievoran zu treiben. Mittelständischen Unternehmern soll dasNachfolge.de-Portal dazu dienen, den Einstieg in denNachfolge-Prozess zu erleichtern. So gibt es bereits die Möglichkeit,eine kostenlose Unternehmensbewertung zu erhalten. Über einenAlgorithmus wird anhand weniger Eckdaten Eigentümern ein ersterAnhaltspunkt zum Wert ihrer Firma errechnet. Neben dieser Bewertungerleichtern eine Vielzahl weiterer Software-Module die Koordinationund Kommunikation im M&A-Prozess."Wir wollen mit Carl zur ersten Anlaufstelle für Unternehmerwerden, die eine Nachfolgelösung benötigen. Alle Informationen müssentransparent kommuniziert, gleichzeitig Daten aber streng vertraulichbehandelt werden. Dies stellen wir durch unsere selbst entwickelteTechnologie sicher und gewährleisten dadurch eine bessereProzess-Organisation. Diese Technologie wird stetig weiterentwickeltund um weitere Elemente ergänzt, um die Abläufe noch effizienter zugestalten.", so Carl-Gründer Pascal Stichler über die zukünftigeEntwicklung des Unternehmens.Über CarlCarl (www.carlfinance.de) ist Dienstleister für mittelständischeUnternehmensverkäufe und Nachfolgen. Carl unterstützt Unternehmeraktiv während des gesamten Verkaufsprozesses und stellt so einenprofessionellen Verkaufsablauf sicher. Dies umfasst eine marktnaheUnternehmensbewertung, die Erstellung dezidierter Verkaufsunterlagen,Zugang zu einem umfassenden Netzwerk von tausenden Kaufinteressentenund die Begleitung bei Verhandlungen und der Unternehmensprüfung.Entlang der Prozesse werden unterstützende Technologien eingesetzt,die die Effizienz steigern. Carl richtet sich primär an Unternehmenmit Jahresumsätzen zwischen 1 und 50 Millionen Euro. Das Unternehmenwurde in 2016 von Kurosch Habibi und Pascal Stichler gegründet undsitzt in Berlin.Pressekontakt:Sophie LangerCarl Finance GmbHTel: +49 (0) 30 40 36 30 71 0E-Mail: presse@carlfinance.deLinienstraße 12610115 BerlinOriginal-Content von: Carl Finance, übermittelt durch news aktuell