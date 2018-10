Unterföhring (ots) -17. Oktober 2018: Arbeitergöre, Penner, Stangentänzerin,Social-Media-Sternchen - und Millionenerben: Den unehelichen Kinderndes schwerreichen Bauunternehmers Axel Brock winkt in der neuenSAT.1-Daily-Soap "Alles oder Nichts" nach dessen Unfalltodunverhoffter Reichtum, während sich seine Ehefrau und die gemeinsamenKinder mit der neuen Erbengemeinschaft arrangieren müssen. Doch nichtnur zwischen Arbeiterklasse und Oberschicht entsteht ein Kampf um dasgroße Geld - auch innerhalb des Familienimperiums will nach dem Toddes Patriarchen jeder das größte Stück vom Kuchen abhaben ...Raphaёl Vogt spielt in "Alles oder Nichts" den ObdachlosenDaniel, der auf das Millionenerbe verzichtet und ein Leben auf derStraße dem Luxusleben vorzieht. Was würde er selbst tun, wenn erplötzlich reich wäre? "Ich würde mich nicht mit Luxusgüternüberhäufen, sondern mir einen Hof bei Berlin kaufen. Ich würde meinenLiebsten etwas Gutes tun und den Rest anlegen. Und Projekte umsetzen,für die man sonst vielleicht erst ewig Gelder einsammeln müsste",überlegt der Soap-Star. Seine Schauspielkolleginnen Anna Mennickenund Franziska Breite, die die weiteren Erbinnen Jenni Neumann undAnja Meyer spielen, sind da unterschiedlicher Meinung: "Wenn man ineinem Haushalt groß geworden ist, in dem man einen geringen odernormalen Verdienst hat, ist es bei Menschen mit Bedachtwahrscheinlich selten so, dass sie alles sofort raushauen wollen",ist Anna Mennicken überzeugt. Franziska Breite hingegen glaubt: "Eswürde sich vermutlich schon viel ändern. Man hat ja eigentlich immerdiesen Druck, Geld verdienen zu müssen. Ich weiß nicht, wie es sichanfühlt, wenn man das nicht mehr hat." Vierte im Bunde der Neu-Erbenist die Ex-#GNTM-Kandidatin Taynara Wolf, die als InfluencerinChelsey B. in "Alles oder Nichts" jedoch erst noch beweisen muss,dass auch sie ein uneheliches Kind Axel Brocks ist. Während sie inder Serie mit allen Mitteln versucht, zum großen Geld zu gelangen,würde plötzlicher Reichtum für sie persönlich nichts Entscheidendesändern: "Ich wünsche mir kein anderes Leben. Ich bin glücklich undzufrieden. Ich wüsste, was ich mit dem Geld ändern könnte, müsste esjedoch nicht."Zum weiteren "Alles oder Nichts"-Cast gehören Sarah Maria Besgen,Anno Kaspar Friedrich von Heimburg, Josephine Martz, Marc Barthel,Anne Brendler, Mirco Reseg, Lennart Borchert, Thomas Morris, NikiFinger, Varol Sahin, Michael Krabbe, Felix Lampert, Gabriel Merz undMartin Augustin Schneider. Produziert wird "Alles oder Nichts" vonProducers at Work, Produzent ist Christian Popp. Das Konzept stammtvon Aglef Püschel und Tamara Sanio, als Chefautor agiert JanFriedhoff.SAT.1 zeigt "Alles oder Nichts" ab 22. Oktober 2018, montags bisfreitags um 18:30 Uhr. Bereits jetzt sind die ersten fünf Folgen derneuen SAT.1-Daily-Soap auf sat1.de sowie in der SAT.1-App zu sehen.+++ Produktion: Producers at Work Film GmbH +++ Produzent:Christian Popp +++ Regie: Kai Meyer-Ricks, Zsolt Bacs, Hartwig vander Neut, Marco Gadge, Sabine Landgraeber, Tobias Stille, MartinaFaust +++ Headautor: Jan Friedhoff +++ Kamera: Rene Gorski +++Redaktion SAT.1: Yvonne Weber, Anna Süßmuth, Tina Ermuth +++ Drehort:Berlin +++Weitere Informationen zur Daily-Soap finden Sie unter:http://presse.sat1.de/allesodernichtsBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Kommunikation/PR Katrin Dietz Tel. +49 (89)9507-1154 Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. +49 (30) 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell