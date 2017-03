Millionen verfolgen Comeback der Kelly Family am Bildschirm

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Gut 5,7 Millionen Zuschauer haben das Bühnen-Comeback der Popgruppe Kelly Family am Fernsehbildschirm verfolgt.



Angelo Joey, Jimmy, Kathy, Patricia und John Kelly traten am Samstagabend im niedersächsischen Oldenburg bei der Liveshow "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" auf. Das neue Album "We Got Love" mit vielen alten Hits war erst am Freitag erschienen. Die Show im Ersten kam auf einen Zuschaueranteil von 20,6 Prozent. Dort sang auch Helene Fischer Lieder von ihrem neuen Album. Nach gut dreieinhalb Jahren wird die 32-Jährige voraussichtlich im Mai wieder eine Platte herausbringen.

Stärkste Sendung des Abends war jedoch der ZDF-Krimi "Ein starkes Team", in dem Dominic Raacke einen Kronzeugen im Visier der Unterwelt spielte. Der 70. Krimi aus der Reihe mit Florian Martens und Stefanie Stappenbeck erreichte ab 20.15 Uhr 6,87 Millionen Zuschauer (22,1 Prozent) und damit Platz eins im Quotenranking. Der RTL -Talentschuppen "Deutschland sucht den Superstar" erreichte 2,84 Millionen (9,7 Prozent).

ProSieben hatte die Show "Galileo Big Pictures" im Programm, das wollten 1,68 Millionen (5,9 Prozent) sehen. Der Actionfilm "Real Steel - Stahlharte Gegner" auf Sat.1 erzielte 1,21 Millionen (4,1 Prozent). Mit der Krimiserie "Hawaii - Five-0" auf Kabel eins verbrachten 1,13 Millionen (3,7 Prozent) den Abende. Die Familienkomödie "Marley & Ich" auf Vox schalteten 1,09 Millionen (3,6 Prozent) ein. Die Fantasyserie "Game of Thrones" verfolgten auf RTL II bei der ersten Folge des Abends 1,02 Millionen (3,3 Prozent)./bok/DP/he