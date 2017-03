Millionen syrische Kinder leiden unter psychischen Störungen

Berlin (ots) - Sprachstörungen, Bettnässen, Albträume, Alkohol-und Drogenmissbrauch - nach sechs Jahren Krieg entwickeln immer mehrKinder in Syrien psychosomatische Stresssymptome. Das zeigt der neueBericht von Save the Children "Unsichtbare Wunden. Was sechs JahreKrieg in der Psyche der syrischen Kinder anrichten". Zu denHaupterkenntnissen der Recherchen gehören:- 84 Prozent aller Erwachsenen und praktisch alle Kinder gaben an,dass Beschuss und Bomben die größten Stressfaktoren im Alltag derKinder in Syrien sind. Die Mehrheit der syrischen Kinder lebt inständiger, teils panischer Angst vor Gewalt.- 71 Prozent der Erwachsenen berichteten, dass Kinder immerhäufiger von Bettnässen und unbeabsichtigtem Wasserlassen betroffensind - beides Symptome von toxischem Stress und posttraumatischenBelastungsstörungen (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD).- 50 Prozent der Kinder erzählten, dass sie sich in der Schuleselten oder nie sicher fühlen und 40 Prozent sagten, dass sie sichbeim Spielen nicht einmal direkt vor dem Haus sicher fühlen.- 51 Prozent der Erwachsenen sagten, dass Jugendliche zu Drogengreifen, um den Stress zu bewältigen.- 48 Prozent der Erwachsenen haben beobachtet, dass Kinder seitKriegsbeginn die Fähigkeit zu sprechen verloren oder Sprachstörungenentwickelt haben.Es ist die umfassendste Studie zur psychischen Gesundheit derKinder innerhalb Syriens und wird im Vorfeld des sechsten Jahrestagsdes Syrienkriegs (15. März) veröffentlicht. Save the Children undseine Partnerorganisationen befragten von Dezember 2016 bis Februar2017 über 450 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in sieben syrischenRegierungsbezirken.Der sogenannte "toxische Stress", unter dem die Kinder leiden,wird als die gefährlichste Form einer Stressreaktion bei Kindernbezeichnet. Er entsteht, wenn dauerhaft eine große Menge anStresshormonen ausgeschüttet wird."Kinder haben zwar eine große Widerstandskraft", sagt AlexandraChen, Expertin für Kinderschutz und mentale Gesundheit an der HarvardUniversität. "Aber die wiederholten Traumata, denen viele syrischeKinder ausgesetzt sind, lösen bei vielen von ihnen toxischen Stressaus. Der kann nicht nur die Entwicklung ihres Gehirns und andererOrgane stören, sondern birgt auch ein Risiko für Herzerkrankungen,Drogen- und Alkoholmissbrauch und psychische Erkrankungen wie etwaDepressionen - bis ins Erwachsenenalter hinein."Weil viele Ärzte vor der Gewalt aus Syrien geflohen sind und weilder ständige Beschuss humanitäre Helfer davon abhält, in die amschwersten betroffenen Gebiete zu gelangen, erhalten oft diejenigennicht die notwendige psychologische Betreuung, die sie amdringendsten bräuchten. In dem Bericht nennt Save the Children aberauch Gründe zur Hoffnung: Mit einem Ende der Gewalt und mitangemessener Unterstützung könnten sich die Kinder von ihrentraumatischen Erlebnissen erholen.Dr. Marcia Brophy, Spezialistin für psychische Gesundheit von Savethe Children im Nahen Osten, sagt: "Kinder in Syrien habenSchreckliches erlebt und mussten zum Teil mit ansehen, wie ihreEltern getötet wurden, bekommen aber nicht die nötige Hilfe, um ihreTraumata zu verarbeiten. Wir müssen sicherstellen, dass Kinder, diebereits sechs Jahre ihres Lebens an diesen Krieg vergeudet haben,nicht auch noch ihre gesamte Zukunft verlieren.""Es darf so nicht weitergehen", drängt Susanna Krüger,Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland. "Trotz dervereinbarten Waffenruhe wird weiterhin in Syrien gekämpft undbombardiert. Das muss sofort gestoppt werden, und humanitäre Hilfe,auch psychologische und psychosoziale Unterstützung, muss endlichalle betroffenen Kinder erreichen."Neben einem sofortigen Waffenstillstand und dem langfristigen Endeder Gewalt fordert Save the Children- den Einsatz von Explosionswaffen in stark besiedelten Gebietenund den Angriff auf zivile Einrichtungen wie Schulen undKrankenhäuser sofort zu unterbinden.- den sofortigen Stopp aller Belagerungen und uneingeschränktenhumanitären Zugang zu allen Gebieten für Save the Children und alleanderen humanitären Hilfsorganisationen.- die Zusicherung internationaler Geber, die schweren Folgen desKrieges für die psychische Gesundheit von Kindern anzuerkennen undentsprechende Programme zur psychosozialen Unterstützung in Syrienvollumfänglich zu finanzieren.Save the Children bietet psychosoziale Unterstützung undBildungsangebote in zehn syrischen Regierungsbezirken sowie in denAufnahmeländern syrischer Flüchtlinge an. Darüber hinaus unterstütztSave the Children in Syrien sieben Gesundheitseinrichtungen und eineGeburtsklinik, führt Impfkampagnen durch und verteiltHaushaltsgegenstände, Hygieneartikel und andere Hilfsgüter. 