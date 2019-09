Millionen gefährliche technische Geräte im Handel

Berlin (ots) - Millionen elektrische Geräte, die es in Deutschlandzu kaufen gibt, sind unsicher oder gar lebensgefährlich. Beiregelmäßigen Kontrollgängen in Geschäften und auf Märkten stellt dieBundesnetzagentur immer wieder Produkte sicher, deren Betrieb riskantist. Sie stören den Funkverkehr und können Stromschläge oder Brändeauslösen.Die Beamten überprüfen Wasserkocher, Induktionsherde, Soundboxen,Leuchten und auch sonst "alles, was einen Stecker habe". SprecherViete Wulff erklärt gegenüber dem Verbrauchermagazin "SUPER.MARKT",dass die Artikel überwiegend aus Asien stammen. Oft tragen sie sogarein CE-Kennzeichen: "Aber es gibt gefälschte CE Kennzeichen". DieseFälschungen seien von dem geschützten Label für Laien kaum zuunterscheiden.624 Ermittlungen gegen Verkäufer und Hersteller wurden allein seitJahresbeginn eingeleitet. Etwa 3000 Spezialisten arbeiten bei derBundesnetzagentur. Sie entzogen dem deutschen Markt im vergangenenJahr zehn Millionen Produkte.Pro Kopf geben Deutsche etwa 800 Euro pro Jahr für neue technischeGeräte aus. Verbraucher sollten prüfen, ob der möglichenNeuanschaffung eine deutsche Bedienungsanleitung beigefügt wurde, einHersteller mit einer Adresse angegeben ist und das Produkt insgesamteinen guten Eindruck mache. Fehle eins dieser Kriterien, so solle manauf den Kauf besser verzichten. Vor allem bei besonders preiswertentechnischen Artikeln, wie zum Beispiel LED-Lichtanlagen oderwackligen Adapterverbindungen, raten die Beamten derBundesnetzagentur vom Kauf ab. Es läge dann nahe, dass es sich umgefährliche Produkte handle.Einen ausführlichen Bericht zum Thema gibt es am Montag, den 9.September 2019 ab 20.15 Uhr im rbb-Fernsehen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTAnsprechpartner:Tel.: 030 - 97993 - 22777Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell