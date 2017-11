Millionen gebrauchte Autos auf dem Prüfstand: Autobild TÜV-Report 2018 / Ab 10. November 2017 an allen Servicestationen von TÜV Rheinland sowie am Kiosk für 4,90 EUR erhältlich (FOTO)

Köln (ots) -Im letzten Jahre wechselten in Deutschland rund 7,4 MillionenAutos ihren Besitzer. So groß wie diese Zahl ist auch die Vielfaltder Angebote und Ansprüche an den Neuen. Beim Kauf spielt nicht nurder Preis eine Rolle, sondern ebenso technischer Zustand oderAusstattung, Verbrauch oder Verlässlichkeit. Eine sehr guteOrientierung der Stärken und Schwächen einzelner Fahrzeugmodelle gibtder aktuelle Autobild TÜV-Report 2018. Der Grund: "Der Report ist einAbbild der Wirklichkeit. Wir haben einen unverstellten Blick auf dieSicherheit und Langlebigkeit der Autos. Es fließen die Ergebnisse vonmehr als 10 Millionen sorgfältig geprüften Autos in dem Heftzusammen", betont der Chefredakteur des Autobild TÜV-Reports HartmutMüller-Gerbes. Die neue Ausgabe der Zeitschrift ist jetzt für 4,90Euro bei TÜV Rheinland und im Zeitschriftenhandel erhältlich. Esstellt technische Stärken und Schwächen von 225 beliebtenAutomodellen vor.Vergleich bei Gebrauchtwagen lohnt sichAuf 196 Seiten bewertet der umfassendste deutscheGebrauchtwagenführer die Mängel der besonders beliebten Automodelle.Jedes Fahrzeug und sein Abschneiden bei der Hauptuntersuchung werdenmit einem ein- bis zweiseitigen Steckbrief vorgestellt. Diezuverlässigsten zwei- und dreijährigen Fahrzeuge sind im Jahr 2017der Mercedes SLK, der Golf Sportsvan sowie Mercedes B-Klasse und GLK.Insgesamt finden sich bei den diesjährigen TÜV-Siegern auf den erstenzehn Plätzen außer Volvo und Mazda allesamt Modelle aus deutscherProduktion.Erst informieren, dann kaufenIm Schnitt aller Hauptuntersuchungen sind knapp 20 Prozent derFahrzeuge in Deutschland mit erheblichen Mängeln durch die Prüfunggefallen und haben keine Plakette erhalten. Damit ist die Mängelquoteinsgesamt stabil. Aber Achtung: Der Vergleich lohnt sich unbedingt.Zwischen Modellen und in den verschiedenen Altersgruppen bestehenerhebliche Qualitätsunterschiede. So reicht die Mängelquote bei denjüngsten Fahrzeugen bis 3 Jahren von 2 bis 12,6 Prozent der Fahrzeugemit erheblichen Mängeln. Bei 10 oder 11 Jahre alten Autos liegen dieQuoten zwischen 12,2 und in der Spitze 36,9 Prozent.Schnelle Orientierung für LeserEine Einteilung der Mängelzwerge und Mängelriesen nachAltersklassen hilft den Lesern bei der schnelleren Orientierung inder Vielfalt der 225 untersuchten Fahrzeugmodelle. Zudem werdenerneut für die wichtigsten Autokategorien die besten Fahrzeugeausgewiesen. Es sind der Opel Adam in der Mini-Klasse, der Mazda 2für Kleinwagen, die Mercedes A-Klasse bei den Kompakten, der VolvoV40 in der Mittelklasse, der Golf Sportsvan bei den Vans, und in derKlasse der SUV ist es der Mercedes GLK.Technische Steckbriefe für jedes ModellDer Autobild TÜV-Report 2018 gibt detailliert Auskunft übertechnische Mängel der Autos und porträtiert jedes Fahrzeugmodell inkurzer und kompakter Form. Gelistet werden die häufigsten technischenMängel der insgesamt 160 verschiedenen Punkte, die bei einerHauptuntersuchung geprüft werden, aufgeteilt nach den Altersgruppendrei, fünf, sieben, neun und elf Jahre. Auch die durchschnittlicheLaufleistung der jeweiligen Fahrzeugmodelle wird ausgewiesen. EinAmpelsystem zeigt dem Leser, wo ein Auto überdurchschnittlich gutoder besonders schlecht abgeschnitten hat.Der Autobild TÜV Report 2018 ist für 4,90 Euro an allenServicestationen von TÜV Rheinland bundesweit sowie im normalenZeitschriftenhandel, am Kiosk oder vielen Tankstellen zu haben.Mehr Informationen zum Heft und direkt Online-Bestellung auchunter www.tuv.com/autoreport bei TÜV Rheinland.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Hartmut Müller-Gerbes, Presse, Tel.: 02 21/8 06-4355Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell