Millionen für Charterflüge hoch krimineller Familiennachzügler

Stuttgart (ots) - Durch eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Dr. Rainer Podeswa(AfD) wurde bekannt, dass das Land alleine in den letzten fünf Jahren fastsieben Millionen Euro für private Charterflüge zu Abschiebezwecken ausgegebenhat. Der Bayerische Rundfunk (BR) hatte am 1. Oktober 2019 über die Abschiebungvon zwei Kenianern vom Flughafen Berlin-Schönefeld berichtet. Nach Recherchendes ARD-Magazins "report" München musste für die Rückführung der zweiBetroffenen ein Jet für 137.000 Euro gechartert werden. Da einer der beidenAbgeschobenen aus Baden-Württemberg kam, ging der AfD-Landtagsabgeordnete Dr.Rainer Podeswa dem Fall mit einer Kleinen Anfrage nach.Was ein Familiennachzügler sich alles leisten kann...Laut Angaben des Innenministeriums kam der Kenianer erstmals am 17. Januar 2001im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland. Ab 2007 begann der Kenianer miteiner langen Straftaten-Reihe. Gefährliche Körperverletzungen, Missbrauch vonAusweispapieren, Unterschlagung, gemeinschaftlicher Diebstahl, vorsätzlichesFahren ohne Fahrerlaubnis, Hehlerei, Hausfriedensbruch, falsche Verdächtigungund Beleidigungen führten letzten Endes aber nur zu einer Jugendstrafe. 2008folgten zwei weitere Fälle gefährlicher Körperverletzung, im April 2011 wiederumFälle von Diebstahl mit vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung. DasUrteil von einem Jahr wurde offenbar nicht umgesetzt, denn faktisch war derKenianer nur vom 17. August bis zum 21. September 2011 in Untersuchungshaft.Schon im November 2011 kamen daher wieder Unterschlagung, weitereKörperverletzungen, Sachbeschädigungen und Hausfriedensbruch hinzu. Im Junifolgte auf erneuten gemeinschaftlichen Diebstahl und Sachbeschädigung wiedereine kurze Haftstrafe. Nach der vorzeitigen Entlassung des Serienkriminellen imOktober 2013 kam es im März 2014 wieder zur Festnahme und im November zurVerurteilung wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicherKörperverletzung. Im Oktober 2015 folgte die formelle Ausweisung und Ablehnungder Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis.Nach einem versuchten Totschlag folgt die Abschiebung..."Offenbar muss man es erst bis zum Totschlag treiben, um abgeschoben zu werden,und die Bevölkerung wenigstens vor einem Intensivtäter weniger Angst habenmuss", meint der AfD-Abgeordnete Dr. Rainer Podeswa im Hinblick auf die Sammlungvon Verurteilungen. Am 5. September 2019 war es dann soweit und der Kenianerwurde auf Steuerzahlerkosten von zwei Beamten von Rottenburg nach Berlin an denFlughafen gefahren, von wo der Privatflug der zwei Kenianer für 137.000 Eurostartete.Fast sieben Millionen Euro für Privatflüge für AbzuschiebendeDer finanzpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion wollte unter diesenUmständen wissen, wie viel das Land für private Charterflüge zur Abschiebungüber die Jahre ausgegeben hat. Das Ergebnis sind Ausgaben von 1,33 MillionenEuro im Jahr 2015, 1,73 Millionen Euro 2016, 1,41 Millionen Euro 2017, 1,3Millionen Euro 2018 und 966.523 Euro bis September 2019. Dabei antwortete derStaatssekretär des Innenministeriums, dass nur die Kosten eigenerChartermaßnahmen erfasst werden. Die Kostenbeteiligungen an anderenChartermaßnahmen sowie an Frontex-Einsätzen sind nicht enthalten.Blanker Hohn: Angeblich tragen Abgeschobene die Kosten für den Privatjet selbstAls "blanken Hohn" bezeichnet der AfD-Abgeordnete Dr. Rainer Podeswa dabei denHinweis des Ministeriums, dass durch die Abschiebung entstehende Kostengrundsätzlich der Ausländer zu tragen hat. "Wir fragen nach, wie viele Millionendas Land von den Abgeschobenen wieder erfolgreich eingetrieben hat", kündigt eran und ergänzt frustriert: "Da das Ministerium keine Anhaltspunkte zum Verbleibder Kenianer nach deren Abschiebung hat, können wir diese aber nach derenmöglicher Wiedereinreise vermutlich selbst befragen. Ibrahim Miri lässt grüßen."