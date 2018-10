Millionen Tippscheine für die $1,6 Milliarden US Lotterie im Ausland verkauft

London (ots/PRNewswire) -theLotter.com: "Gestiegene Nachfrage nach US Mega MillionsTippscheinen treibt den konkurrierenden Powerball-Jackpot auf $750Millionen."Das weltweite Interesse an US-Lotterien geht weiter. Ein Tagnachdem ein einzelner Spieler aus South Carolina $1,6 Milliarden inden Mega Millions gewonnen hat, folgt die andere große amerikanischeLotterie, der US Powerball, im Windschatten der Mega Millions miteinem atemberaubenden $750 Millionen Jackpot. Millionen Europäer,Australier und Lateinamerikaner bestellen Tippscheine für den $750Mio. US-Powerball (https://www.thelotter.com/de/lotto-online-spielen/usa-powerball/?utm_source=Press_Release&utm_medium=General&utm_term=PowerballPage&utm_campaign=PR_PB750M_PB_2018_10_25_worldwide_link1_DE)am Samstag.TheLotters Sprecher Austin Weaver: "Diese Jackpots ziehen Menschenaus der ganzen Welt an. Kein Wunder: Die Beträge bei diesem Spielsind unglaublich. Der Gewinner der $1,6 Milliarden Mega Millions indieser Woche kann sich Juventus, Tottenham Hotspur, Paris St. Germainoder Borussia Dortmund kaufen. Er oder sie besitzt nun mehr Kapitalals Tom Hanks, Tom Cruise und Johnny Depp zusammen. Es ist verrückt."Wir kennen den Namen des Gewinners des $1,6 Milliarden MegaMillions Jackpots noch nicht, und wir werden es vielleicht auch nieerfahren, denn South Carolina ist einer von wenigen Staaten, in denenGewinner anonym bleiben können, um gegen Risiken geschützt zu werden,die mit dieser Art von Vermögen verbunden sind. "Weaver fährt fort: "Alleine in der vergangenen Woche war theLotterin den Medien von CNN über BBC, bis hin zur Bild in Deutschland, dawir einer der wenigen vertrauenswürdigen Betreiber sind. Wir kaufenphysische, originale US-Lottoscheine im Namen von ausländischenSpielern. Und das ist erlaubt. In den offiziellen Powerball-Regelnheißt es: "Sie müssen kein Bürger oder Einwohner sein, um beim Spielmitzuspielen zu können". Um einen Preis einkassieren zu können, mussein Tippscheine jedoch in den USA bleiben. Das "US Immoral Acts Law"besagt, dass es "verboten ist, jegliche Art von Lottoscheine zuimportieren.""Deshalb bewahren wir Tippscheine in einem Safe und lassen demKunden einen Scan des echten Papier-Tippscheines zukommen. DieGewinner fliegen in die USA und beanspruchen ihren Jackpotpersönlich. Unsere bisherigen Gewinner aus Europa, Australien,Kanada, Irak und Lateinamerika (https://www.thelotter.com/de/lotto-gewinner/?utm_source=Press_Release&utm_medium=General&utm_term=WinnersPage&utm_campaign=PR_PB_US750M_MM_2018_10_25_worldwide_link2_DE)wurden von Bundes- und Landesbehörden sowie Interessengruppengründlich geprüft und jedes Mal wurde von den Behörden festgestellt,dass wir und die Gewinner in angemessener Weise gemäß den Regeln derLotterie und allen geltenden US-Gesetzen gehandelt haben.Pressekontakt:theLotter MediaTel: +44-20-3150-0476Email: media@thelotter.comOriginal-Content von: theLotter, übermittelt durch news aktuell