Millionen Minijobber ohne Urlaub und Lohn bei Krankheit

BERLIN (dpa-AFX) - Millionen Minijobber in Deutschland nehmen trotz eines klaren Rechtsanspruchs keinen bezahlten Urlaub.



Auch Lohnfortzahlung bei Krankheit oder Entgelt an Feiertagen bekommen viele Minijobber nicht, obwohl es ihnen zusteht. Das geht aus einer am Donnerstag in Berlin vorgestellten großen Minijob-Studie des RWI (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung) hervor.

Demnach nahmen im vergangenen Jahr 29 Prozent der rund sieben Millionen Minijobber in Deutschland Lohnfortzahlung bei Krankheit in Anspruch. 2012 waren dies nur 10 Prozent. Das Recht auf bezahlten Urlaub haben 2016 rund 44 Prozent der Minijobber genutzt, 2012 waren es nur 19 Prozent. Mehr als jeder Zweite tut dies heute demnach aber nach wie vor nicht. 40 Prozent der Befragten gaben an, dass die Arbeitgeber kein Entgelt an Feiertagen zahlen./bw/DP/stb