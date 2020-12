Millionen Menschen werden zu Hause gepflegt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Über die Hälfte aller Pflegebedürftigen in Deutschland wird alleine durch Angehörige zu Hause versorgt.



Ende 2019 waren das 2,1 Millionen Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5, wie aus einer Zählung des Statistischen Bundesamts hervorgeht, die am Freitag in Wiesbaden veröffentlicht wurde.

"Der Anteil der zu Hause versorgten Pflegebedürftigen sinkt mit deren zunehmendem Alter", erklärten die Statistiker. Während Pflegebedürftige von 65 bis unter 70 Jahren im vergangenen Jahr zu 84,5 Prozent zu Hause versorgt wurden, lag der Anteil der zu Hause betreuten über 90-Jährigen bei 64,6 Prozent.

Außerdem gilt: "Je schwerer die Beeinträchtigungen der Pflegebedürftigen, desto häufiger übernehmen ambulante Pflegedienste

- zumindest teilweise - deren Versorgung." Zum Jahresende 2019

versorgten ambulante Dienste 983 000 Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 bis 5. Insgesamt wurden Ende 2019 vier von fünf Pflegebedürftigen zu Hause versorgt - das waren 3,31 Millionen. Insgesamt zählt die Statistik 4,1 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland./sat/DP/jha