"Millionen Menschen am Horn von Afrika droht der Hungertod"/Landesbischof Bedford-Strohm und Kardinal Marx rufen zu Solidarität mit den Opfern auf

Hannover (ots) - "Millionen Menschen am Horn von Afrika droht derHungertod". Mit diesen Worten machen der Vorsitzende der DeutschenBischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und der Ratsvorsitzendeder Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof HeinrichBedford-Strohm, auf die dramatische Situation im östlichen Afrikaaufmerksam. Eine langanhaltende Dürreperiode in der gesamten Regionund der Bürgerkrieg im Südsudan haben zu erheblichen Ernteausfällengeführt. "Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie Menschen anEntkräftung und Unterernährung sterben", so die Repräsentanten derbeiden großen Kirchen in Deutschland, die "die Gläubigen zum Gebetund zu konkreter Hilfe für die Notleidenden aufrufen".Neben dem Südsudan sind besonders Uganda, Kenia, Somalia undÄthiopien von den katastrophalen Entwicklungen betroffen. Die extremeTrockenheit hat das Weideland der Hirten und Nomaden veröden lassen.Im Südsudan verschlimmert der lang anhaltende Bürgerkrieg die Lageweiter. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass in der Regionmehr als 20 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind. ImSüdsudan und in Kenia wurde der nationale Notstand ausgerufen."Die Krise wird dadurch verschärft, dass die Menschen nicht nurunter Hunger und Mangelernährung leiden, sondern viele vor derandauernden Gewalt auf der Flucht sind. Die Situation in denFlüchtlingslagern ist dramatisch", so Kardinal Marx. LandesbischofBedford-Strohm richtet den Blick auf die besonders verwundbarenGruppen: "Wie so oft, trifft es die Ärmsten der Armen besonders hart:die Kranken, die Alten und die Kinder. Dieses Leid unsererMitmenschen darf uns in Deutschland nicht unberührt lassen."Für die katholische Kirche sind Caritas international, das aufKatastrophenhilfe spezialisierte Werk des Deutschen Caritasverbandes,und das Bischöfliche Hilfswerk Misereor, für die evangelische Kirchedie Diakonie Katastrophenhilfe mit ihren Partnern vor Ort tätig. Siestellen den notleidenden Menschen Lebensmittel und Saatgut zurVerfügung und eröffnen ihnen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Zugleichwird an einer dauerhaften Ernährungssicherung und an der Entwicklungklimatisch angepasster landwirtschaftlicher Methoden gearbeitet.Kardinal Marx und Landesbischof Bedford-Strohm bitten um großzügigeUnterstützung für die Arbeit der Hilfswerke.Bankverbindung für die konkrete Hilfe:Caritas international, Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, IBAN:DE88 6602 0500 0202 0202 02, BIC: BFSWDE33KRL, Stichwort "HungerkriseOstafrika"Misereor, Pax Bank Aachen, IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10, BICGENODED1PAX, Stichwort: "Ostafrika"Diakonie Katastrophenhilfe, Evangelische Bank, IBAN:DE68520604100000502502, BIC: GENODEF1EK1, Stichwort: "AfrikaHungerhilfe"Hannover, 27. März 2017Pressestelle der EKDCarsten SplittDiese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der EKD und derDeutschen Bischofskonferenz zeitgleich verschickt.Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell