Millionen-Macher! Über diese 2 Aktien solltest du langfristig orientiert nachdenken!

Möchtest du Millionen machen? Falls ja, bist du an der Börse vielleicht richtig. Mit zumindest nicht gerade kleinen Einsätzen, einem wachstumsstarken Ansatz und der Auswahl künftiger Senkrechtstarter mit viel Bewertungspotenzial könntest du dieses Ziel vielleicht erreichen. Und selbst zu einem Millionen-Macher werden.

Trotzdem ist es natürlich schwierig, schon heute zu erahnen, bei welchen Aktien ein solches Potenzial langfristig möglich sein kann. Ich bin jedoch überzeugt: Bei Etsy (WKN: A14P98) und Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) sehe ich Potenzial. Hier ist, worüber du als Foolisher Investor vielleicht einmal nachdenken solltest.

Millionen-Macher? Etsy bringt sich in Stellung!

Vielleicht ist es überhaupt nicht verkehrt zu sagen: Alles, was Etsy bis jetzt getan hat, ist lediglich ein Vorgeschmack dessen gewesen, was noch kommt. Das Ausspielen einer starken Wachstumsgeschichte benötigt natürlich Zeit, Vorbereitung und Momentum. Bei diesem E-Commerce-Akteur könnte das jetzt jedoch aufeinandertreffen. Das verspricht langfristig orientiert eine Menge Potenzial. Vielleicht sogar ein Millionen-Macher-Potenzial.

Im vierten Quartal konnte Etsy den Umsatz und das Gross Merchandise Volume das dritte Quartal in Folge im dreistelligen Prozentbereich steigern. Ohne Zweifel: Das COVID-19-Jahr 2020 ist daher ein wichtiger Katalysator für den Erfolg des E-Commerce-Akteurs gewesen. Etsy ist jedoch gekommen, um langfristig zu bleiben. Und sieht noch eine ganze Menge mehr Potenzial.

Das Management sprach zuletzt von einer Marktchance von insgesamt 1,7 Billionen (!) US-Dollar an Warenvolumen, das jährlich den Besitzer wechseln könnte. Mit einem Quartalswert von zuletzt 3,6 Mrd. US-Dollar ist dieser E-Commerce-Akteur davon noch meilenweit entfernt. Wachstumspotenzial ist daher definitiv vorhanden. Genauso wie Bewertungspotenzial: Etsy besitzt derzeit eine Marktkapitalisierung von 27,7 Mrd. US-Dollar. Mal im Ernst: Was denkst du, könnte ein Unternehmen wert sein, auf dessen Handelsplätzen 1,7 Billionen US-Dollar Warenvolumen getauscht werden? Das könnte zweifellos ein Millionen-Macher-Potenzial beinhalten.

Innovative Industrial Properties: Großer Markt

Bei Innovative Industrial Properties konzentrieren sich viele Investoren derzeit vor allem auf eines: Ein vergleichsweise schwaches Quartal. Der US-amerikanische Cannabis-REIT hat im vierten Quartal nicht sonderlich erfolgreich abgeliefert. Die Funds from Operations je Aktie kletterten im Jahresvergleich um lediglich 13 %.

Allerdings könnte das genau das sein, auf das Foolishe Investoren mit dem Ziel, Millionen zu machen, gewartet haben: ein Discount. Innovative Industrial Properties bedient schließlich weiterhin den wachsenden und konsequent legaleren Cannbis-Markt. Wobei der REIT auf die Immobilien zum Anbau setzt und den Produzenten durch den Verkauf ihrer Immobilien ermöglicht, Kapital freizusetzen. Diese „Wohltat“ wird im Gegenzug mit hohen, teilweise zweistelligen Mietzinsen pro Jahr vergütet.

Mit Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage erkennen wir: Innovative Industrial Properties expandiert massiv weiter. Das Management investiert in weitere Immobilien und in neue, legalisierte Märkte. Die kommenden Jahre könnten dabei ein besonderes Momentum beim Wachstum zünden.

Wenn Innovative Industrial Properties wieder ein deutlicher zweistelliges Wachstum erreichen kann, so könnte die Aktie Millionen-Potenzial besitzen. Doch auch derzeit sind die Anteilsscheine mit einer Dividendenrendite von ca. 2,5 % alles andere als schlecht bewertet. Wachsendes passives Einkommen kann daher ebenfalls möglich sein.

Millionen-Macher? Deine Wahl!

Ich glaube: Die Aktien von Etsy und Innovative Industrial Properties könnten langfristig das gewisse Etwas besitzen, um Millionen-Macher zu werden. Die Märkte stimmen, die aktuelle Ausgangslage womöglich ebenfalls. Jetzt musst nur du entscheiden, ob du die Chancen und Risiken ähnlich beurteilst. Und bereit bist, mit größeren Einsätzen in diese jungen, wachstumsstarken Aktien zu investieren.

