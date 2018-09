Millionen-Investment in europäische News-Initiative Newsadoo - BILD

Mit Newsadoo wird ein funktionierender, digitaler Newsmarktgeschaffen, der für die europäische Medienlandschaft einzukunftsfähiges Geschäftsmodell liefert.Linz (ots) - Das-Start-up bezeichnet sich in drei Worten als"Spotify für News". Bereits rund zwei Jahre arbeiten eine Reihe vonExperten von Linz aus am Aufbau des Projekts. Die ersten Schrittewurden von den Gründern selbst und durch eine Förderung der FFG(Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) finanziert. Nunholt das Start-up in einer klassischen Seed-Runde zwei neueInvestoren an Bord, und erhöht die Ressourcen für die nächstenEntwicklungsschritte.Zwtl.: Positiver Impuls für europäische MedienlandschaftMit der Catalysts GmbH steigt eines der europaweit agilsten und amschnellsten wachsenden Softwareunternehmen bei Newsadoo ein. Mit über300 Mitarbeitern an Standorten in Linz, Wien, Innsbruck, Cluj(Rumänien), Frankfurt und Köln (Deutschland) hat sich Catalysts inden letzten Jahren zu einem führenden IT-Unternehmen im Bereichkünstliche Intelligenz entwickelt. Unter anderem ist Catalysts 2015als Investor und Entwicklungspartner beim Hyperloop-Projekt(Hyperloop Transportation Technologies) eingestiegen, und arbeitethier Seite an Seite mit über 800 spezialisierten Technikern,Wissenschaftlern und Gestaltern aus 38 Ländern. Weitere Referenzensind beispielsweise Bosch, DOKA, ESA, Lufthansa, Porsche Informatik,Volkswagen oder voestalpine. Das Investment bei Newsadoo wurdebereits längere Zeit vorbereitet. Seit mehreren Wochen arbeiten dieSpezialisten von Catalysts nun vollintegriert mit demNewsadoo-Entwicklerteam zusammen."Wir sehen in Newsadoo das Potenzial, der europäischenMedienlandschaft einen positiven Impuls zu geben und eine Lösung zuetablieren, die sowohl für die Verlage, aber vor allem auch für dieGesellschaft in Europa sehr wichtig ist. News digital zu konsumierenist etwas, was wir alle täglich mehrfach tun - hier besteht ein ganznatürliches Interesse. Und technisch sind die Bereiche MachineLearning und Natural Language Processing voll in unserem Fokus", sagtCatalysts-Geschäftsführer Christoph Steindl, der auch Teil desösterreichischen Accelerators Startup300 und Capital300 ist.Zwtl.: Kompetenzen im Bereich künstliche IntelligenzWeiters kommt mit der CEE Consult-Beratung und Beteiligung GmbHvon Georg Platzer ein weiterer namhafter Investor ins Projekt. SeinBeratungsunternehmen Ramsauer & Stürmer ist seit vielen Jahren einwichtiger Faktor in der oberösterreichischen und österreichischenWirtschaft, Politik und Medienszene, wodurch er neben dem Investmentauch viel Know-how im strategischen Bereich in das Projekt einbringt.Bereits länger im Projekt engagiert sind Robert Bogner und PaulLanzerstorfer, die Gründer von Pulpmedia, eine der führendenösterreichischen Online-Marketing-Agenturen. Das Projekt habenursprünglich Alexandra Auböck, David Böhm und Susanna Wurm konzipiertund initiiert, die in den letzten Jahren das MACHER MEDIA HOUSE undspeziell das Wirtschaftsmagazin DIE MACHER aufgebaut habenNewsadoo-CEO David Böhm hat den Deal in den letzten Monateneingefädelt und über die Bühne gebracht: "Catalysts ist bereits seitder Anfangsphase des Projekts im Bereich der Software-Architekturinvolviert gewesen. Es ist eines der wenigen Unternehmen in Europa,das Projekte in der Dimension, wie wir das mit Newsadoo planen,bereits umgesetzt hat, und vor allem im Bereich künstlicheIntelligenz europaweit ganz vorne ist. Wir sind so immer wieder inKontakt geblieben und es war nun ein logischer nächster Schritt,Christoph Steindl als Mitgründer ins Boot zu holen und dieKompetenzen im Bereich künstliche Intelligenz zu bündeln. Wir habenunser Gründerteam nun so erweitert und zusammengestellt, dass wiralle Kompetenzen haben, die wir brauchen, um Newsadoo groß zu machenund auch die wirtschaftlichen und personellen Ressourcen, dasNetzwerk und vor allem das gegenseitige Vertrauen. Für dieherausfordernden Pläne der nächsten Wochen und Monate sind wir jetztsehr gut aufgestellt."Zwtl.: Newsadoo holt Johannes KnierzingerMit Johannes Knierzinger (36) holte sich Newsadoo kürzlich einenneuen Head of Partner Management and Communication ins Team. DerHauptaufgabenbereich des jahrelangen Medien-Managers, Beraters undMedien-Aktivisten liegt im Aufbau und der Betreuung des europaweitenVerlags-Netzwerkes."In den nächsten Wochen werden wir bei zahlreichen Veranstaltungenin Europa im direkten Austausch mit den Verlagen stehen, um Newsadooim Sinne aller mit viel Tempo in die richtige Richtung hin weiteraufzubauen. Beispielsweise bei der INMA Media Innovation Week inAmsterdam, der World Publishing Expo in Berlin, den Medientagen inWien und München, dem Bits & Pretzels in München, oder beim WebSummitin Lissabon werden wir Newsadoo jeweils einem noch breiteren Kreis anVerlagen vorstellen", so Johannes Knierzinger. "Google und Facebookschafften es mit ihren Services, die Interessen ihrer User durchWerbeeinnahmen perfekt zu monetarisieren. Wir haben jetzt mitNewsadoo ein System für die Verlage erschaffen, das durch MachineLearning und Natural Language Processing Informationen aus demContent extrahiert und aus dem Userverhalten Daten aufbaut, wodurcheine genauso gute Monetarisierung von Inhalten quer über alledigitalen Kanäle ermöglicht wird."Zwtl.: Intelligenz des Systems versteht Inhalte der ArtikelNach dem Launch der Beta-Version im Juni sind mittlerweile auchdie iOS-App und Alexa Skills gelauncht worden. So hat man bereitseinen guten Eindruck, welche Vorteile der digitale Newskonsum mitNewsadoo mit sich bringen wird. Vor allem der übergreifende Konsumauf unterschiedlichen digitalen Geräten verdeutlicht dieSinnhaftigkeit aus Usersicht. Die Intelligenz im System verstehtquasi den Inhalt jedes Artikels, bündelt gleichartigen Content ausunterschiedlichen Quellen und errechnet die relevantesten "Tags"sowie die örtliche Relevanz des Artikels. Damit wird durch MachineLearning Algorithmen ein optimales Matching von Artikeln zu Userngeschafft. Das System lernt dann aus dem täglichen Nutzungsverhalten.Egal, ob man mit dem Smartphone, Notebook oder über Voice-Assistantswie Alexa seine Nachrichten abruft, im Hintergrund greift man immerauf denselben Kern zurück. So kann man beispielsweisegeräteübergreifend Lesezeichen setzen und sich das System ganzindividuell konfigurieren.Newsadoo wurde kürzlich vom Exportcenter Oberösterreich und derAußenwirtschaft Österreich als eines der "Upper Austria?sHottest/International Start-ups" ausgezeichnet und auch beimdigitalen Werbepreis iab webAD ist Newsadoo unter den Nominierten fürdie begehrte Trophäe.Weitere Informationen auf [http://www.newsadoo.com](http://www.newsadoo.com). 