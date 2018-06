Millionen-Investition: Bombardier eröffnet Produktionshalle

Weitere Suchergebnisse zu "Bombardier":

BAUTZEN (dpa-AFX) - Der kanadische Schienenfahrzeughersteller Bombardier eröffnet am Freitag (9.30 Uhr) nach einjähriger Bauzeit eine neue Produktionshalle am Standort Bautzen.



Nach Unternehmensangaben wurden in das Kompetenzzentrum für den Innenausbau von Fernverkehrs- und Regionalzügen sowie S-, U- und Straßenbahnen rund acht Millionen Euro investiert.

Als Gäste zur Eröffnung werden Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) erwartet. In der neuen Endmontagehalle sollen Produktionsprozesse digital miteinander vernetzt werden. Das betrifft die Logistik und Fertigung sowie das Qualitätsmanagement und den Testbetrieb./mis/DP/tos