Millionär werden: Kann diese spannende Wachstumsaktie mit gigantischem Marktpotenzial dir helfen?

Millionär werden mit Wachstumsaktien kann vom Grundprinzip her ziemlich einfach sein. Als Investor muss man einfach nur eine attraktive Chance mit einem großen, möglichst innovativen Marktpotenzial auswählen. Wer dann möglichst frühzeitig investiert ist und einige solcher Chancen in seinem Portfolio führt, der ist zumindest auf einem guten Weg. Wobei Zeit natürlich ebenfalls ein wichtiger Schlüssel ist.

In der Praxis ist selbst mit starken Wachstumsaktien das Millionärwerden nicht so einfach. Es gilt nicht nur, die Volatilität auszuhalten. Nein, sondern vor allem erst einmal diese Aktien mit einem solchen Potenzial und einem disruptiven Ansatz zu identifizieren.

Heute wollen wir einen Blick auf die Aktie der Zillow Group (WKN: A14NX6) (kurz: Zillow) riskieren. Möglicherweise handelt es sich hierbei um eine Wachstumsaktie, die dir zumindest auf dem Weg, Millionär zu werden, helfen könnte.

Millionär werden mit der Wachstumsaktie Zillow?

Es gibt einige Dinge, die Foolishe Investoren zur Wachstumsaktie von Zillow wissen sollten. Das Marktpotenzial ist vom Grundsatz her gigantisch. Zillow versucht nämlich nichts weniger, als die Art und Weise, wie wir Immobilien kaufen und verkaufen, zu revolutionieren und zu digitalisieren.

Das Ganze begann vergleichsweise simpel: Mit einem digitalen Listen von Angeboten. Allerdings ist der Kosmos konsequent erweitert worden. Heute gehören beispielsweise virtuelle Besichtigungen dazu sowie Kreditangebote und viele andere Services rund um den Hauskauf. Das Ökosystem hinter der Wachstumsaktie ist ein erster Grund, warum das Marktpotenzial so gigantisch ist. Und die Chance entsprechend attraktiv.

Die Neubewertung und das Potenzial, ausgerechnet mit dieser Aktie Millionär zu werden, ist jedoch etwas anderes. Das Management hat das Angebot nämlich bedeutend erweitert. So werden unter anderem Hauser und Immobilien im Rahmen eines iBuyer-Geschäftsmodells auch direkt an- und wieder verkauft. Teilweise nach Renovierungen und Verschönerungen, die den Wert erhöhen. Verbraucher und Immobilienverkäufer, die auf diesen Service setzen, sind bereit, einen Abschlag in Kauf zu nehmen, um den Prozess zu beschleunigen. Immerhin: Auf über 5.000 Immobilien traf das im letzten Geschäftsjahr 2020 bereits zu.

Blicken wir in das operative Geschäft: Zillow kam im ersten Quartal dieses Jahres auf einen Umsatz von 1.218 Mio. US-Dollar, was zeigt: Das operative Geschäft steht noch am Anfang. Vor allem mit Blick auf den gigantischen, billionenschweren Immobilienmarkt in den USA. Mit 221 Mio. aktiven Nutzern und 2,5 Mrd. Site Visits im ersten Quartal ist das Ökosystem rund um die Plattform jedoch heute schon gigantisch. Die Wachstumsaktie ist definitiv spannend.

Das Potenzial zur Eins mit sechs Nullen?

Ob die Zillow-Aktie dich jedoch zum Millionär machen kann, ist eine andere Frage. Die Wachstumsaktie beziehungsweise das Unternehmen wird derzeit schließlich mit einer Marktkapitalisierung von knapp über 28 Mrd. US-Dollar bewertet. Wenig ist das natürlich nicht.

Trotzdem: Das Marktpotenzial ist gigantisch und wenn das Unternehmen seinen Wachstumskurs mitsamt Neubewertung durch direkte Käufe und Verkäufe fortsetzt, könnte dich die Aktie bei diesem Ziel zumindest unterstützen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zillow Group (C-Aktien).

