Millionär werden? Diese Wachstumsraketen helfen dir dabei!

Hast du es dir zum Ziel gemacht, Millionär zu werden? Falls ja, dann bist du einen guten Schritt weit vorne, wenn du mithilfe der Börse deinen Vermögensaufbau beschreitest. Auch wenn es kurzfristig und bei einzelnen Investitionen immer Risiken geben wird, so besitzen viele nur so die Chance.

Mithilfe von trendstarken Wachstumsraketen könnte es dir möglich sein, Millionär zu werden. Insbesondere, wenn du frühzeitig auf solche Chancen setzt und die Zeit besitzt, damit der Zins- und Zinseszinseffekt seine Arbeit erledigen kann.

Werfen wir heute einen Blick auf zwei spannende Wachstumsraketen, die dir dabei helfen könnten, Millionär zu werden. Vielleicht haben sie nicht alleine das Potenzial. Allerdings könnten sie dich einen ordentlichen Schritt voranbringen. Zumindest, wenn die Investitionsthese aufgehen sollte.

Millionär werden? Jumia Technologies als Möglichkeit!

Eine erste Möglichkeit, die dir möglicherweise dabei behilflich sein kann, ein Millionär zu werden, ist die Aktie von Jumia Technologies (WKN: A2PGZM). Der Name sagt dir nix? Nicht schlimm: Jumia (lass uns bei diesem Kürzel bleiben) operiert nämlich nicht unbedingt hierzulande. Der Kernmarkt dieses spannenden Tech-Unternehmens ist nämlich Afrika.

Jumia setzt dabei unter anderem auf den E-Commerce und könnte sich mittel- bis langfristig zu einem führenden Akteur in diesem Segment entwickeln. Aber auch andere Services und Dienstleistungen gehören zu dem Konzern. Unter anderem Food Delivery. Oder auch digitale Zahlungsdienstleistungen. Das könnte ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis begründen. Vor allem über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg und in Anbetracht der geringen Bewertung.

Afrika mag als Markt natürlich seine Risiken besitzen, keine Frage. Foolishe Investoren sollten diese auch würdigen. Sollte sich Jumia jedoch langfristig als ein führender Akteur in diesen Branchen etablieren, so dürfte eine derzeitige Marktkapitalisierung von knapp über 3 Mrd. US-Dollar vergleichsweise wenig sein. Langfristig könnte hier daher noch eine attraktive Chance in einem Markt lauern, den kaum jemand auf dem Schirm hat.

Oder: Wie wär’s mit Axon Enterprise?

Eine zweite, spannende Option, mit der du auf dem Weg zum Millionär einen großen Schritt gehen könntest, ist außerdem die von Axon Enterprise (WKN: A2DPZU). Lass uns vielleicht zunächst von der Bewertungslage ausgehen: Axon Enterprise schafft es derzeit auf einen Börsenwert von 9,5 Mrd. US-Dollar. Wirklich groß sieht auch das natürlich nicht aus.

Axon Enterprise setzt operativ auf Sicherheitslösungen, die nicht tödlich sind. Zum Portfolio gehören unter anderem Taser. Aber viel wichtiger: auch Bodycams. Mithilfe der Videos hat das Unternehmen außerdem die Plattform Evidence ins Leben gerufen. Sicherheitsbehörden können dabei digital die Aufzeichnungen der Bodycams sichten und in Ruhe ihre Ermittlungen aufnehmen. Ja, keine Frage: Das könnte die Polizeiarbeit zukünftig deutlich digitalisieren.

Die Aktie von Axon Enterprise baut derzeit zudem Momentum auf. Mehrere Behörden haben zuletzt neue Verträge mit Axon Enterprise aufgesetzt beziehungsweise verlängert. Das spricht dafür, dass sich die Lösungen konsequent weiterentwickeln und im US-amerikanischen Behördenalltag etablieren.

Sollte Axon Enterprise der führende digitale Dienstleister für die Sicherheitsbehörden werden, so dürfte die Aktie noch ein starkes Potenzial besitzen. Zumal das Unternehmen gerade erst damit beginnt, seinen Markt zu erobern.

Millionär werden? Starke Wachstumsaktien!

Foolishe Investoren wissen natürlich: Keine Wachstumsrakete ist ohne Risiko und das gilt auch für Jumia Technologies und Axon Enterprise. Trotzdem ist die Bewertung preiswert und die Ausgangslage könnte spannend sein. Wer weiß? Vielleicht könntest du mithilfe dieser Aktien Millionär werden oder einen Schritt in diese Richtung gehen. Die finale Abwägung obliegt jedoch, wie immer, dir.

