Millionär werden? 3 Schritte, die du hier & jetzt gehen kannst!

Hast du das Ziel, Millionär zu werden? Falls ja, lass mich dir eines sagen: Du wirst vermutlich viel Zeit benötigen. Sowie eine Rendite beim Vermögensaufbau. Mit dem einfachen Sparen ist es für viele kaum möglich, die Eins mit den sechs Nullen zu knacken.

Wer Millionär werden möchte, der kann hier und jetzt allerdings drei Schritte gehen, die dir bei deinem Weg behilflich sein werden. Welche das sind? Darum soll es im Folgenden etwas näher gehen.

Millionär werden: Eine Frage der Planung

Wer Millionär werden will, der sollte vor allem planen. Das heißt, ein Schritt, den du heute bereits gehen kannst, ist das Aufstellen deines Finanzplans. Welche Spareinsätze wirst du benötigen? Welchen Zeitraum wirst du realistischerweise noch anvisieren können? Und welche Rendite kannst du dabei voraussichtlich erreichen?

Das sind drei wesentliche Fragen, die du dir jetzt als Investor mit dem Ziel, Millionär zu werden, stellen kannst. Auch das Aufstellen eines konkreten Plans sollte dabei im Vordergrund stehen. Ein Sparplanrechner kann dir hier und heute wertvolle Antworten liefern, unter welchen Prämissen du deine Ziele erreichen kannst. Beziehungsweise ob es möglich ist.

Dabei ist die Erkenntnis, welcher Einsatz notwendig ist und welche Planungsschritte du ergreifen solltest, bereits besonders wichtig. Möglicherweise wirst du weiterführende Baustellen erkennen, die du heute angehen kannst.

Rendite als Schlüssel zum Erfolg

Ein zweiter Schritt, der heute möglich ist, ist das Beschäftigen mit der anvisierten Rendite. Wer Millionär werden will, der wird vermutlich das Maximum aus seinen Investitionen herausholen müssen. Mit hohen Einsätzen und viel Zeit kann es zwar auch mit ETFs oder insgesamt konservativen Anlageformen möglich sein. Trotzdem: Mehr Rendite schadet nicht.

Das heißt, du kannst heute deinen Ansatz neu überdenken. Wenn die Rendite nicht reicht, können Wachstumsaktien beispielsweise das Mittel der Wahl sein. Trendstarke Wachstumsgeschichten neigen dazu, die eigene Rendite deutlich zu erhöhen. Wobei auch das Risiko natürlich größer ist.

Trotzdem: Eine intensive Auseinandersetzung mit der Rendite kann dir helfen, Millionär zu werden. Den Ansatz auf den Prüfstand zu stellen ist daher ebenfalls ein Mittel zum Erfolg.

Millionär werden? Beginn mit der ersten Investition

Wenn du zudem Millionär werden möchtest, wirst du außerdem den abstrakten Planungsrahmen irgendwann verlassen müssen und konkrete Investitionen tätigen. Entsprechend kannst du heute auch deine ersten Aktien analysieren oder dir eine Watchlist mit denjenigen Kandidaten zusammenstellen, die du besonders aussichtsreich findest.

Wie gesagt: Millionär werden ist ein langer Weg. Jede Etappe ist dabei wichtig. Zeit, Rendite und eben auch die Aktienauswahl spielen dabei eine Rolle. Genauso wie das Anfangen mit deinem Weg des Vermögensaufbaus.

