Millionär auch ohne Jackpot-Treffer

Finanztrends Video zu



mehr >

Münster (ots) - Tipper aus dem Raum Bonn räumt 2,5 Mio. ab, obwohlder Lotto-Jackpot nach Brandenburg gehtGlück gehabt: Trotz fehlender Superzahl kann sich ein Lottospieleraus dem Raum Bonn über einen stattlichen Millionengewinn bei LOTTO6aus49 freuen. Der mit über 8 Millionen Euro gefüllte Jackpot gingzwar an einen Tipper aus dem Bundesland Brandenburg, aber da diezweite Gewinnklasse von nur einem Spielteilnehmer getroffen wurde,bildete sich auch im zweiten Rang eine beachtliche Quote. Der anonymeNRW-Bürger mit den sechs richtigen Gewinnzahlen 10-14-20-22-39-46(ohne die passende Superzahl 1) räumt nun exakt 2.507.260,10 Euro ab.Glückspilze bei SUPER 6 und GlücksSpirale: Drei weitere Tipperwerden sich über ihr Kreuzchen bei der Zusatzlotterie SUPER 6 freuen.Denn sie trafen allesamt die höchste Gewinnklasse und erhaltenjeweils 100.000 Euro. Die Glücklichen stammen aus dem KreisRecklinghausen und dem Raum Mülheim sowie dem Raum Dortmund. Nocheinmal 100.000 Euro gewann ein WestLotto-Kunde aus dem KreisEuskirchen am Wochenende in der GlücksSpirale.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell