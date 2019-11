Millionär aus Lichtenberg, bitte melden: Berliner landet bei GlücksSpirale-Sonderauslosung Volltreffer

München (ots) - Bei der bundesweiten GlücksSpirale-Sonderauslosung hat einanonymer Spielteilnehmer aus Berlin am vergangenen Samstag seine zusätzlichenGewinnchancen ganz ohne zusätzlichen Spieleinsatz genutzt. Für seineTraum-Immobilie sicherte er sich eine Million Euro.Seinen voll ausgefüllten Lottoschein mit dem Kreuz im Teilnahmefeld derGlücksSpirale hatte der glückliche Gewinner in einer Lichtenberger Annahmestelleabgegeben. Für insgesamt 21,75 Euro Spieleinsatz erzielte er neben einemLOTTO-Gewinn von 16,20 Euro den Hauptgewinn der bundesweiten Sonderauslosung derRentenlotterie. Bei der Sonderauslosung gab es auch 222 Prämien in Höhe von5.000 Euro zu gewinnen, die sich bundesweit wie folgt verteilen: Bayern (38x),Baden-Württemberg (50x), Berlin (9x), Brandenburg (4x), Bremen (1x), Hamburg(3x), Hessen (17x), Mecklenburg-Vorpommern (4x), Niedersachsen (28x),Nordrhein-Westfalen (34x), Rheinland-Pfalz (12x), Saarland (1x), Sachsen (5x),Sachsen-Anhalt (4x), Schleswig-Holstein (9x), Thüringen (3x).Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von biszu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" habenSpielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - absofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro undweitere Gewinne in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen.Pressekontakt:Oliver AlbrechtUnternehmenskommunikationPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitLOTTO BayernTheresienhöhe 1180339 MünchenTel.: 089/28655-586Mobil: 0174/3004722mailto:oliver.albrecht@lotto-bayern.deOriginal-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell