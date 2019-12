Millicom CellularDas gibt’s ja gar nicht, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Millicom":

Millicom Cellular weist am 17.12.2019, 04:35 Uhr einen Kurs von 47.23 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Drahtlose Telekommunikationsdienste" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Millicom Cellular-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Millicom Cellular vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 76 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (45,99 USD) ausgehend um 65,25 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Millicom Cellular von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Millicom Cellular. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 191,54 ist die Aktie von Millicom Cellular auf Basis der heutigen Notierungen 133 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" (82,24) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".