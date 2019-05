Milliardenverluste durch Liebeskummer - jeder Sechste geht wegen Trennungsschmerz nicht zur Arbeit

Hamburg (ots) - Liebe oder Karriere? In derbevölkerungsrepräsentativen ElitePartner-Studie 2019 wurden 3.789Singles und Liierte nach ihren Einstellungen rund um Partnerschaftund Beruf gefragt. Dabei zeigt sich: Liebeskummer kann arbeitsunfähigmachen, Sex am Arbeitsplatz ist gar nicht so selten und im erstenBeziehungsjahr besteht ein besonders großes Risiko, dass die Liebedem Job zum Opfer fällt. Besonders heikel: Männer sind eifersüchtigerauf die Kollegen ihrer Partnerin, obwohl (oder gerade weil) sieselbst gerne bei der Arbeit flirten.Liebe im Büro: Jeder Dritte war schon in Kollegen verliebt - jederZehnte in den ChefBei der Arbeit verbringen Menschen viel Zeit - kein Wunder, dasses auch mal funkt. Fast jeder Dritte berichtet in der aktuellenElitePartner-Studie 2019, schon einmal in einen Kollegen oder eineKollegin verliebt gewesen zu sein (30 Prozent). Nicht seltenentstehen daraus auch Beziehungen: 24 Prozent, also fast jeder vierteBefragte, hat schon einmal einen Partner im Job kennengelernt.Schwieriger wird es, wenn sich plötzlich Gefühle für einenVorgesetzten oder eine Vorgesetzte entwickeln. Doch fast jedemZehnten ist auch das Szenario "Verliebt in den Chef" schon passiert(9 Prozent).Sex am Arbeitsplatz: Einer von zehn macht den Kopierraum zumLiebesnestDer Kopierraum ist zum Kopieren da? Nicht selten wird der eigeneArbeitsplatz aber auch zum Schauplatz sexueller Erlebnisse. ElfProzent der befragten Singles und Liierten geben zu, sich in Büro,Werkstatt oder Lagerraum schon einmal anderweitig vergnügt zu haben.Männer gestehen mit 14 Prozent weitaus häufiger Sex am Arbeitsplatzein als Frauen (8 Prozent). Auch die Weihnachtsfeier oder dasTeam-Event sind für viele nicht nur berufliches, sondern auchamouröses Highlight des Jahres: 13 Prozent sind auf einer Firmenfeierschon einem Kollegen nahegekommen.Milliardenverluste: Jeder Sechste geht wegen Liebeskummer oderStreit nicht zur ArbeitLiebeskummer schmerzt - und ein handfester Streit mit dem Partnerkann für eine schlaflose Nacht sorgen. Jeder sechste Befragte (16Prozent) gibt zu, schon einmal wegen Trennungsschmerz oderBeziehungsstreit nicht zur Arbeit gegangen zu sein. Hochgerechnet aufdie aktuelle Anzahl an Arbeitnehmern in Deutschland - und angenommenjeder der 16 Prozent wäre nur genau einen einzigen Tag nicht zurArbeit gekommen - ergeben sich insgesamt mindestens 6,6 MillionenArbeitsunfähigkeitstage, ein Produktionsausfall von über 774Millionen Euro und ein Verlust an Bruttowertschöpfung von mehr als1,4 Milliarden Euro.*Männer opfern Beziehungen schneller für die KarriereJob oder Liebe? Eine Frage, die sich in Zeiten zunehmenderMobilität zunehmend stellt. Männer entscheiden sich dabeivergleichsweise häufig für den Beruf: Jeder dritte Mann (33 Prozent)würde für eine wichtige Karrieremöglichkeit die Partnerschafthintenanstellen. Bei den Frauen sind es nur 28 Prozent. Besonders imersten Jahr der Beziehung besteht ein erhöhtes Risiko, dass dieBeziehung dem Job zum Opfer fällt. 39 Prozent der Liierten, diezwischen drei Monaten und einem Jahr zusammen sind, würden dieKarriere bevorzugen. Bei längerer Beziehungsdauer ist es nur nochjeder Vierte. Umgekehrt sind 56 Prozent der Männer und 57 Prozent derFrauen bereit, für den Job des Partners in eine andere Stadt zuziehen.Flirten am Arbeitsplatz: Von Männern gern gesehen, für vieleFrauen ein TabuWie vorsichtig Männer und Frauen beim Büroflirt sein sollten,untermauern die Ergebnisse der ElitePartner-Studie 2019. Für jedezweite Frau - unabhängig vom Beziehungsstatus - ist ein Flirt amArbeitsplatz völlig tabu. Liierte Frauen sind erwartungsgemäßbesonders abgeneigt (54 Prozent), aber auch 41 Prozent derSingle-Frauen möchten unter keinen Umständen mit Kollegen anbandeln.Männer sind offener, nur für gut jeden Dritten (36 Prozent) kommt einFlirt am Arbeitsplatz gar nicht in Frage. Im Gegenteil: Mehr alsjeder fünfte Mann sagt sogar, dass er gern am Arbeitsplatz flirtet(21 Prozent; Frauen: 12 Prozent). Besonders brisant: Selbst vergebeneMänner flirten noch lieber als Single-Frauen (liierte Männer: 19Prozent, Single-Frauen: 14 Prozent). Und ihre Flirtfreudigkeit hatden befragten Männern nicht nur Positives beschert. Bei jedem Zehntenhat ein Flirt am Arbeitsplatz schon dem Ruf geschadet (Frauen: 6Prozent).Afterwork unter Verdacht: Männer sind eifersüchtig auf Kollegenihrer PartnerinSo groß die Flirtfreudigkeit der Männer ist, so misstrauisch sindsie auch, wenn es um ihre Partnerin geht. Jedenfalls zeigen sich diebefragten Männer recht schnell eifersüchtig, wenn die Liebste nachFeierabend noch mit dem Team unterwegs ist. 17 Prozent der Männersehen es ungern, wenn ihre Partnerin etwas mit Arbeitskollegenunternimmt (Frauen: 11 Prozent). Besonders junge, liierte Männerunter 30 - die gleichzeitig auch besonders flirtfreudig sind (21Prozent) - zeigen sich vergleichsweise empfindlich, wasUnternehmungen mit Kollegen betrifft (19 Prozent).Liebe ist Privatsache? Jüngere sprechen häufiger über ihreBeziehungJe jünger, desto auskunftsfreudiger: Die Studienergebnisse deutenauf einen Wandel der Unternehmenskultur hin. Von den über 60-Jährigengibt gerade einmal jeder Fünfte (22 Prozent) an, auch mit Kollegenüber die eigene Beziehung zu sprechen. Unter den Jüngeren scheint esdagegen normal, sich am Arbeitsplatz auch über die Partnerschaftauszutauschen - fast jeder Zweite tut das (30 bis 39 Jahre: 48Prozent). Männer reden dabei übrigens genauso häufig über ihreBeziehung wie Frauen.Online-Version:https://www.elitepartner.de/magazin/liebe-und-karriere.html"Welchen der folgenden Aussagen zum Thema »Liebe und Beruf« stimmenSie zu?"Gesamt Frauen MännerFür den Beruf meines Partnerswürde ich in eine andere Stadt ziehen 56,5 57,3 55,7Für mich ist ein Flirt am Arbeitsplatztabu 42,9 49,1 36,2Ich spreche mit meinen Kollegenauch über meine Beziehung 39,0 39,5 38,4Ich würde für eine wichtigeKarrieremöglichkeit meine Partnerschafthintenanstellen 30,4 28,3 32,5Ich habe mich schon einmal in einenKollegen verliebt 29,8 27,4 32,3Ich habe schon einen Partner im Jobkennengelernt 23,8 23,7 23,9Am Arbeitsplatz werde ich häufigangeflirtet 16,5 17,9 15,0Am Arbeitsplatz flirte ich gern 16,4 11,7 21,4Ich bin schon einmal wegenLiebeskummer oder Streit mit demPartner nicht zur Arbeit gegangen 16,2 17,4 14,8Ich sehe es ungern, wenn mein Partneretwas mit Kollegen unternimmt 14,0 10,9 17,2Ich bin schon einmal auf einerFirmenfeier einem Kollegen nähergekommen 13,3 10,8 16,0Ich hatte schon Sex an meinemArbeitsplatz (z.B. im Büro, Werkstatt,Lagerraum) 10,6 7,6 13,7Ich habe mich schon einmal in einenVorgesetzten verliebt 9,1 9,8 8,4Ein Flirt am Arbeitsplatz hat schoneinmal meinem Ruf geschadet 7,8 6,0 9,6Befragt wurden 3.798 erwachsene deutsche Internetnutzer (Singles undLiierte). Bevölkerungsrepräsentativ quotiert und gewichtet nachAlter, Geschlecht und Bundesland. Angaben in Prozent.*Die Rechnung basiert auf der Annahme, dass 16,2 % derArbeitnehmer jeweils genau einen Tag zu Hause geblieben sind, beieiner Gesamtarbeitnehmerzahl von 40,61 Mio. und einemdurchschnittlichen Arbeitnehmerentgelt von 42.984 Euro jährlich(Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung2018).Wenn Sie detaillierte Daten der ElitePartner-Studie wünschen,sprechen Sie uns bitte an!Über die ElitePartner-StudieDie Zahlen in dieser Pressemitteilung stammen aus derbevölkerungsrepräsentativen ElitePartner-Studie 2019, einer dergrößten Partnerschaftsstudien Deutschlands. DieOnline-Partnervermittlung veröffentlicht die Studie seit dem Jahr2005 in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Fittkau und Maaß.Für die vorliegende 23. Erhebungswelle wurden im Oktober/November2018 insgesamt 9.120 erwachsene deutsche Internetnutzer (keineElitePartner-Mitglieder) befragt. 