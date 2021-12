Nach Milliardenverlust: Tui erwartet im Sommer 2022 Rückkehr auf Vorkrisenniveau

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

HANNOVER (dpa-AFX) - Das zweite Jahr der Corona-Pandemie hat dem weltgrößten Reisekonzern Tui den zweiten Milliardenverlust in Folge eingebrockt. Im Geschäftsjahr 2020/2021 bis Ende September stand unter dem Strich ein Fehlbetrag von fast 2,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Damit fiel das Minus gut ein Fünftel niedriger aus als ein Jahr zuvor. Nach einem kräftigen Geschäftszuwachs im Sommer und den bisherigen Buchungen für das nächste Jahr sieht Tui-Chef Fritz Joussen den Konzern jedoch auf dem Weg aus der Krise: "Wir erwarten für den Sommer 2022 und die Hauptreisezeit die Rückkehr zu einem Buchungsniveau in etwa wie vor Corona 2019."/stw/mis