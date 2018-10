Milliardenschäden durch Explosionen in ukrainischen Munitionslagern

KIEW/ITSCHNJA (dpa-AFX) - Die vom Krieg in ihrem Osten belastete Ukraine hat durch Explosionen in mindestens vier Depots Munitionsvorräte im Milliardenwert verloren.



"In den vergangenen zweieinhalb Jahren ist, beginnend in Swatowe und endend in Itschnja, Munition für mehr als zwei Milliarden US-Dollar (1,7 Milliarden Euro) vernichtet worden." Das sagte der Chef des Verteidigungsausschusses im Parlament, Sergej Paschinski, nach örtlichen Medienberichten am Dienstag in Kiew. Die Lagerung von Kampfmitteln entspreche nicht den angestrebten Standards des westlichen Militärbündnisses Nato.

Unterdessen teilte der Zivilschutz mit, dass die Löscharbeiten bei dem vergangene Woche in Brand geratenen Arsenal weiter andauern. Löschflugzeuge hätten auch am Montag Einsätze über dem etwa 140 Kilometer nordwestlich von Kiew gelegenen Lager bei der Kleinstadt Itschnja geflogen.

Das Feuer war aus bisher ungeklärten Gründen ausgebrochen. Die Behörden vermuten einen russischen Sabotageakt. Über 12 000 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Vor dem Brand lagerten dem Verteidigungsministerium zufolge knapp 70 000 Tonnen Munition auf dem Gelände. Die Ex-Sowjetrepublik kämpft seit 2014 gegen die von Russland militärisch unterstützten Separatisten im Osten./ast/fko/DP/jha