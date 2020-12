Milliardenprogramm für Impfstoffe im Asien-Pazifik-Raum

MANILA (dpa-AFX) - Die Asiatische Entwicklungsbank will mit einem Finanzierungsprogramm von umgerechnet 7,4 Milliarden Euro Länder im Asien-Pazifik-Raum beim Kauf von Corona-Impfstoffen unterstützen.



Mit dem Geld solle auch bei Lagerung, Transport, Verteilung und Verarbeitung der Impfstoffe geholfen werden, teilte die Bank mit Sitz in der philippinischen Hauptstadt Manila am Freitag mit. Zudem sollen damit in der Region Produktionskapazitäten entwickelt oder erweitert werden.

Im Asien-Pazifik-Raum mit so bevölkerungsreichen Staaten wie Indonesien oder den Philippinen wurden bisher mehr als 14,3 Millionen Corona-Infektionen verzeichnet. Etwa 200 000 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben./gal/cfn/DP/stk