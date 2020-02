Milliardenfusion von Worldline und Ingenico: Was bedeutet das für Wirecard?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Für Aufsehen sorgt heute kurz vor Handelsbeginn die Meldung über eine geplante Milliardenfusion bei Bezahldienstleistern, also im Bereich, in dem auch der DAX-Konzern Wirecard tätig ist und dort auch weiterhin kräftig wachsen will.

Für rund 8,7 Mrd. Euro will der französische Bezahlspezialist Worldline seinen inländischen Konkurrenten Ingenico übernehmen. Das gaben beide Unternehmen heute übereinstimmend bekannt. Damit die Übernahme erfolgreich über die Bühne



