Milliardendeal in der US-Glücksspielbranche: Caesars soll übernommen werden

RENO (dpa-AFX) - Die beiden Hotel- und Casinobetreiber Eldorado Resorts und Caesars Entertainment wollen gemeinsam den nach eigenen Angaben größten US-amerikanische Anbieter in der Glücksspielbranche formen.



Dafür will Eldorado Resorts den bisherigen Konkurrenten Caesars übernehmen, wie beide Unternehmen am Montag in Reno und Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada mitteilten. Je Caesars-Aktie sollen die Anteilseigner insgesamt 12,75 US-Dollar in Bar und Eldorado-Aktien erhalten. Rechnet man dann noch die Schulden dazu, bringt es die Transaktion auf ein Volumen von 17,3 Milliarden US-Dollar (15,2 Milliarden Euro). Über die Fusionspläne beider Unternehmen wurde bereits schon seit längerem spekuliert.

Die Führungsgremium beider Unternehmen hätten der Transaktion bereits zugestimmt, hieß es weiter. Nun fehlt noch das Ok der Aktionäre und der Behörden. Mit einem Abschluss wird in der ersten Jahreshälfte 2020 gerechnet. Zusammen können die beiden Unternehmen ihren Kunden rund 60 Casino-Ressorts und Spiel-Einrichtungen in insgesamt 16 Bundesstaaten anbieten.

Nach der Fusion sollen die bisherigen Aktionäre von Eldorado rund 51 Prozent und die Anteilseigner von Caesars die restlichen 49 Prozent am Unternehmen halten. Der Unternehmensname Caesars Entertainment soll erhalten bleiben, um von der Marke weiterhin zu profitieren. Eldorado erwartet durch den Deal im ersten Jahr ein Einsparpotenzial in Höhe von 500 Millionen Euro.

Hinter dem Deal dürfte auch der aktivistische Investor Carl Icahn stehen, der als Großaktionär von Caesars gefordert hatte, einen Verkauf in Erwägung zu ziehen./knd/mne/mis/nas