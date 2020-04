Milliarden für Haustiere - Heimtierbranche verzeichnet Umsatzplus

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland lassen sich ihre Liebe zum Haustier etwas kosten.



Der Gesamtumsatz der Heimtierbranche stieg im vergangenen Jahr auf 5,155 Milliarden Euro, wie der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF) und der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) am Mittwoch mitteilten. Ein Jahr zuvor waren es 4,948 Milliarden Euro. Der Fach- und Lebensmitteleinzelhandel verzeichnete 2019 ein Umsatzplus von 2,4 Prozent auf 4,325 Milliarden Euro. Hinzu kamen 705 Millionen Euro über den Online-Markt sowie 125 Millionen Euro für Wildvogelfutter.

Am größten ist weiterhin der Markt für Katzenfutter, der Umsatz legte im vergangenen Jahr um 1,2 Prozent auf 1,596 Milliarden Euro zu. Knapp dahinter kam Hundefutter mit einem Plus von 4,2 Prozent auf 1,507 Milliarden Euro im stationären Handel. Welche Folgen die Corona-Krise für die Branche hat, lässt sich aus Sicht der Verbände derzeit nicht absehen.

Einer Umfrage zufolge ist die Katze weiterhin Deutschlands beliebtestes Haustier (14,7 Millionen). An zweiter Stelle folgen 10,1 Millionen Hunde, an Position drei 5,2 Millionen Kleintiere. Im vergangenen Jahr lebten demnach insgesamt 34 Millionen Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Ziervögel in Haushalten in Deutschland. Hinzu kamen Zierfische und Terrarientiere. 45 Prozent aller Haushalte besaßen Heimtiere./mar/DP/jha