Milliarden-Deal: Morgan Stanley kauft Vermögensverwalter Eaton Vance

NEW YORK/BOSTON (dpa-AFX) - Die US-Bank Morgan Stanley will ihre Vermögensverwaltung mit einem weiteren milliardenschweren Zukauf ausbauen.



Nachdem der New Yorker Finanzkonzern jüngst erst den Billig-Online-Broker E-Trade geschluckt hat, soll nun die Investmentfirma Eaton Vance folgen. Morgan Stanley gab am Donnerstag eine Übernahmevereinbarung bekannt, bei der Eaton Vance mit rund sieben Milliarden Dollar (knapp sechs Mrd Euro) bewertet wird.

Der Kaufpreis soll in bar und eigenen Aktien gezahlt werden. Morgan Stanley will den Deal im zweiten Quartal 2021 abschließen. Eaton Vance verwaltet nach eigenen Angaben Vermögen im Volumen von über 500 Milliarden Dollar. Morgan Stanley hatte erst vor wenigen Tagen die 13 Milliarden Dollar schwere Übernahme von E-Trade abgeschlossen, einer US-Online-Handelsplattform, die mit günstigen Konditionen professionelle Vermögensverwaltung für Jedermann verspricht./hbr/DP/zb