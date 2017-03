Milliarden-Deal: Danone ebnet mit Verkauf Weg für Übernahme von WhiteWave

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

PARIS (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelkonzern Danone ebnet mit einem geplanten Verkauf einer Bio-Joghurt-Marke den Weg für die milliardenschwere Übernahme des US-Konzerns WhiteWave Foods.



Mit dem Verkauf der Marke Stonyfield räume der französische Konzern Bedenken der US-Kartellbehörde mit Bezug auf die Übernahme aus, teilte der Konzern am Freitag mit. Mit der mehr als 10 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von WhiteWave Foods will Danone sein Geschäft mit gesunden Lebensmitteln ausbauen. Das nun zum Verkauf gestellte Geschäft steht für einen Umsatz von 370 Millionen Dollar im vergangenen Jahr. Die Ziele für den Milliarden-Deal in den USA hätten auch nach diesem Verkauf weiter Bestand./jha/mis