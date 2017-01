Milliardär Slim unterstützt Mexikos Präsident im Konflikt mit USA

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - In der Auseinandersetzung mit den USA stärkt der reichste Mann Mexikos seiner Regierung den Rücken.



"Es ist schön, das Land so geeint zu sehen", sagte der Milliardär Carlos Slim bei einer Pressekonferenz am Freitag. Nach einem Streit über die Finanzierung der Grenzmauer hatte der mexikanische Staatschef Enrique Peña Nieto ein für kommende Woche geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump abgesagt.

Mexiko könne aus einer Position der Stärke heraus mit den USA verhandeln, sagte Slim. Die Vereinigten Staaten bräuchten Arbeitskräfte aus Mexiko, um ihre Wachstumsziele zu erreichen. Slim hatte sich im Dezember mit Trump zum Abendessen getroffen.

Die illegale Migration in die USA sei den fehlenden Chancen in den Heimatländern der Auswanderer geschuldet, sagte der Telekommunikationsunternehmer. "Der beste Grenzzaun sind Arbeitsplätze und Investitionen in Mexiko."/dde/DP/he