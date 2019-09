Miller Industries -TN: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Per 23.09.2019, 22:53 Uhr wird für die Aktie Miller Industries -TN am Heimatmarkt New York der Kurs von 34.61 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Miller Industries -TN einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Miller Industries -TN jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Miller Industries -TN hat mit einer Dividendenrendite von 2,08 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.09%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -0, Aufgrund dieser Konstellation erhält die Miller Industries -TN-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Miller Industries -TN-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 30,79 USD. Der letzte Schlusskurs (34,42 USD) weicht somit +11,79 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (31,8 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,24 Prozent), somit erhält die Miller Industries -TN-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Miller Industries -TN-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Miller Industries -TN in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Miller Industries -TN wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.