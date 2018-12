Miller Industries /TN: Was passiert jetzt?

Der Miller Industries /TN-Schlusskurs wurde am 11.12.2018 an der Heimatbörse New York mit 27,39 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Miller Industries /TN mit einer Rendite von 10,37 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die "Automotive"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,5 Prozent. Auch hier liegt Miller Industries /TN mit 7,13 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Miller Industries /TN beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,64 Prozent und liegt mit 0,12 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,76) für diese Aktie. Miller Industries /TN bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,6 und liegt mit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automotive) von 48,05. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Miller Industries /TN auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.