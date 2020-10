Miller/Howard-Aktie: So funktionieren Insiderkäufe!

Die Aktien von Miller/Howard High Income Inc (NYSE: HIE) bewegten sich um 0,79% unter dem vorherigen Schlusskurs. Aus einem am Freitag, den 23. Oktober bei der SEC eingereichten Formular 4 geht hervor, dass *Saba Capital Management, L.P. am Mittwoch, den 21. Oktober 47.811 Aktien zu 6,26 $ und am Donnerstag, den 22. Oktober 11.212 Aktien zu 6,26 $ gekauft hat. Durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung