Miller Heiman Group stellt neue Integrated Learning Experience-Plattform und Reinforcement-App vor

Unternehmen stellt sein bewährtes IP-Portfolio im BereichKompetenztraining und Methodik für die Vertriebs- undDienstleistungsbranche jetzt mobil über innovative, cloudbasierteTools für den modernen Schulungsteilnehmer bereitDenver (ots/PRNewswire) - Miller Heiman Group, der weltweiteMarktführer für Methodik und Mitarbeiterentwicklung im Bereich Salesund Service, gab heute die Einführung von zwei neuen cloudbasiertenLösungen bekannt, die Mitarbeiterschulungen effektiver machen.Die Miller Heiman Group stellt ihre neue Integrated LearningExperience (ILE) vor, mit deren Hilfe Unternehmen die Performanceihrer Teams in Verkauf und Service über moderne Schulungskonzeptetransformieren können, um Fähigkeiten auszubauen undBest-Practice-Methoden neu zu verankern. Das Sales undService-Training mit ILE läuft über eine intuitive, professionelleAnwenderoberfläche, die soziale Features, Gamifizierung und praktischangewandte Lernfähigkeiten miteinschließt. Die Mobile ReinforcementApplication des Unternehmens hilft den Schulungsteilnehmern darüberhinaus, die in den Miller Heiman Group-Kursen erworbenen Kenntnisseund Fähigkeiten nicht nur besser zu behalten, sondern auch deutlichlänger parat zu haben und konsequent einsetzen zu können.Sowohl das Miller Heiman Group ILE Trainings-Modul als auch dieMobile Reinforcement-App sind ab sofort verfügbar."Vertriebs- und Dienstleistungs-Profis müssen bekanntermaßenentscheidende Fähigkeiten zur Performancesteigerung erlernen undverfeinern, aber für die Unternehmen ist es oft schwierig, Zeit undRessourcen freizuschaufeln, um in die ständige Entwicklung ihrerMitarbeiter zu investieren", erklärt Byron Matthews, President undCEO der Miller Heiman Group. "Zwei wichtige Faktoren haben uns dazubewogen, weiter in diese innovative neue Technologie zu investieren;dies ist zum einen der Druck, dem Unternehmen unterliegen, um dieLeistung ihres Teams schneller und effizienter zu entwickeln und zuverbessern, zum anderen die Ausrichtung auf die Bedürfnisse dermodernen Schulungsteilnehmer. Wir haben uns die bewährtesten underfolgreichsten Schulungsprogramme für Vertriebs- undServicekompetenz und Methodik vorgenommen und diese um einweitreichendes interaktives Erlebnis bereichert. Mit dem Start vonILE demonstrieren wir klar unseren Status als innovativesUnternehmen. ILE verbindet die besten Aspekte des Klassenzimmers mitder Effizienz und Geschwindigkeit des digitalen Lernens und erhöhtmit Hilfe der Mobile Reinforcement Application drastisch die Chance,dass die Lernergebnisse auch hängen bleiben".Die Einführung von ILE gestattet Unternehmen nun, mehr in dieAusbildung an sich und weniger in die im Zusammenhang mitPräsenzmeetings unvermeidbaren Reisekosten zu investieren,gleichzeitig wird eine schnellere und konsequentere Umsetzung derSchulung weltweit ermöglicht, so dass Profis aus Vertrieb undDienstleistungsbranche mehr Zeit mit Kunden verbringen können. DieILE Plattform der Miller Heiman Group bietet das gewohnte, bewährteWeltklasse-Training für Vertriebs- und Dienstleistungskompetenz, dassich nachhaltig auf die Umsatz- und Serviceperformance auswirkt. ILENutzer können sich überall und jederzeit auf mobilen Geräten undTablets weiterbilden, die Schulungsteilnehmer haben auch dieMöglichkeit, gemeinsam mit Kollegen und Mentoren über spielerischeTools und Social Features, die nachweislich die Gedächtnisleistungsteigern und bessere Geschäftsergebnisse bringen, zusammenzuarbeiten.Das ILE Trainings-Modul lässt sich als Einzellösung oderbegleitend zu von Dozenten geführten oder digitalen Lernmethodeneinsetzen, um die erstklassigen Lösungen der Miller Heiman Group fürMethodik und Mitarbeiterentwicklung in Vertrieb und Service auf diefür das jeweilige Unternehmen bestpassende Art und Weise zuvermitteln.Jedes Lernmodul umfasst ergebnisorientierte Aktivitäten, die indie Lernerfahrung eingebettet sind, und simuliert aus dem echtenLeben gegriffene Situationen, um die Kompetenz der Mitarbeiter inVerkauf und Service zu optimieren. Die Schulungsteilnehmer können dieModule in der ILE erneut aufrufen, um ihr Wissen von Zeit zu Zeitaufzufrischen und zur Hand zu haben, wenn sie es am meisten brauchen.Wie Forschungsergebnisse belegen, vergisst der Mensch bereits nacheiner Woche 90 Prozent des Erlernten. Die Mobile ReinforcementApplication der Miller Heiman Group liefert eine Reihe von bewährtenTechniken zur Vertiefung des Wissens, die die langfristigeVerfügbarkeit des Erlernten maximieren und den Lernenden befähigen,seine Kenntnisse und Fähigkeiten laufend einzusetzen. ILE bietetmobilen Zugang, jederzeit und von überall her; gibt dem ManagementEinblicke hinsichtlich Coaching-Möglichkeiten; ist in dieVertriebswerkzeuge und Planungsprozesse eines CRM eingebunden; underlaubt, das Wissen zum notwendigen Zeitpunkt erneut zu vertiefen.Für ILE und die Mobile Reinforcement App stehen die beliebtestenund meistbewährten Verkaufslösungen der Miller Heiman Groupeinschließlich Strategic Selling, Conceptual Selling, SPIN Sellingund Professional Selling Skills bereit. Mit diesen Programmen, die inmehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt wurden, haben weltweitbereits mehr als 2 Millionen Vertriebsprofis ihre Leistunggesteigert."Die Forschungsergebnisse könnten nicht klarer sein. Verkäufer inOrganisationen, die konsequent eine Verkaufsmethodik einsetzen,schneiden drastisch besser ab als ihre Mitbewerber in Organisationen,die keine konsistente Methodik nutzen", kommentiert Matthews."Strategic Selling und Conceptual Selling über ILE und unsere MobileReinforcement Application machen es Verkäufern leichter, die weltweitbesten Verkaufsmethoden, die Spitzenwachstum für ihre Unternehmenbringen, einzubinden und aufrechtzuerhalten".Informationen zur Miller Heiman GroupDie Miller Heiman Group, einer der weltweit größten Anbieter fürprofessionelle Dienstleistungen, transformiert dieMitarbeiterschulung auf Grundlage von Innovation und Technologie zueiner umsatzsteigernden Unternehmensinitiative. Die Miller HeimanGroup stellt das breiteste Spektrum an vertriebs- undkundendienstorientierten Lösungen im Markt und arbeitet mitzahlreichen der größten und renommiertesten Marken der Welt zusammen.Mit 63 weltweiten Niederlassungen verfügt die Miller Heiman Groupüber die globale Reichweite und notwendige Kompetenz, um jedesUnternehmen dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein. NähereInformationen finden Sie auf unserer Website(http://www.millerheimangroup.com/). 