Millennium-Seidenstraßen-Veranstaltung macht Halt im Grand Park - Shaanxi Tourismuskampagne im Ausland findet großen Beifall

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die vom Tourismusverband Shaanxiorganisierte Veranstaltung "Seite an Seite auf derMillennium-Seidenstraße" ("Holding Hands on the Millennium SilkRoad") lockte anlässlich ihres Auftakts im Grand Park, Los Angeles,Menschen aller Altersgruppen in den Park, um den romantischen Charmedieser magischen und mystischen Veranstaltung zu erleben.In Anlehnung an den Erfolg von Cosplay-Aktivitäten am 25. und 26.Februar, die Yang Guifei, Tang Minghuang und die Terracotta Warriorswieder zum Leben erweckten, führte der Tourismusverband Shaanxischnell die Veranstaltung "Seite an Seite auf derMillennium-Seidenstraße" ("Holding Hands on the Millennium SilkRoad") ein. Bereiche des Grand Parks wurden in Schauplätze ausShaanxi verwandelt und vor einer Seidenstraßenkulisse konntenTouristen Fotos aufnehmen, um ihren Tag auf der Grand Park-Versionder Seidenstraße besser festzuhalten. Durch die interaktivenAktivitäten, die abgehalten wurden, erhielten Besucher einen Einblickin die einzigartige Geschichte und Kultur von Shaanxi. Nachdem derspezielle Stil der Seidenstraße erlebt werden konnte, gab es eineabschließende Überraschung in Form besonderer Shaanxi-Geschenke, dieals Erinnerung an den Tag an die Besucher ausgehändigt wurden.Als die Veranstaltung im vollen Gange war, sagte ein begeistertesPärchen: "Diese Veranstaltung ist großartig. Wir haben echt Glück, inLos Angeles zu leben, und nun hat die Veranstaltung uns hiererreicht, sodass wir sie auch erleben können." Er hatte auf Facebookgesehen, dass Freunde für die Veranstaltung Werbung betrieben, undmachte seine Freundin darauf aufmerksam. Er sagte, dass vieleMenschen, die in einer modernen urbanen Gesellschaft lebten, oftmalsein eintöniges Leben führten, und daher für gewöhnlich während derUrlaubszeit Reisen planten, um ein wenig des durch die Arbeitverursachten Drucks abzubauen. Diese Art der Aktivität ist sehrkreativ und bietet keinen Grund zur Hetze. Jeder kann den Zauber unddie Kultur eines anderen Landes erleben.Die Veranstaltung "Seite an Seite auf der Millennium-Seidenstraße"("Holding Hands on the Millennium Silk Road") bot vielenbeschäftigten Menschen eine besondere Gelegenheit, die Liebe für ihreLebensgefährten zum Ausdruck zu bringen. Sie erinnerte die Menschendaran, dass sie selbst inmitten ihres geschäftigen Stadtlebens, nichtvergessen sollten, denjenigen, die ihnen am nächsten stehen, mitFreundlichkeit und Zuneigung zu begegnen.Nachstehend finden Sie die offizielle Social Media-Seite desTourismusverbands der Provinz Shaanxi. Bitte besuchen Sie für weitereInformationen zur Millenium-Seidenstraße und Tourismus in Shaanxi:https://www.facebook.com/visitshaanxi.Willkommen in Shaanxi, dem Anfang der Seidenstraße - einunvergleichbares kulturelles Erlebnis.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/473376/millennium_Silk_Road.jpgPressekontakt:Li Xioya+86-10-8586-3388Original-Content von: Shaanxi Tourism Administration, übermittelt durch news aktuell