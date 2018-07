Millennium And Copthorne Hotels: Aktienanalyse vom 13.07.2018

Für die Aktie Millennium And Copthorne Hotels aus dem Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 11.07.2018 ein Kurs von 549 GBP geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Millennium And Copthorne Hotels auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Millennium And Copthorne Hotels aktuell 1,18. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants". Millennium And Copthorne Hotels bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Millennium And Copthorne Hotels im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Millennium And Copthorne Hotels. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für Millennium And Copthorne Hotels liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 2 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Millennium And Copthorne Hotels vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 461 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (549 GBP) könnte die Aktie damit um -16,03 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Millennium And Copthorne Hotels-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.