Millennials: Warum ich denke, dass Dividendenaktien bis zum Ruhestand eine Million einbringen könnten

Dividendeninvestitionen sind vielleicht nicht die aufregendste Art und Weise, eine Million zu machen. Wachstumsunternehmen und Trading scheinen häufig schnellere und interessantere Wege zu sein, um Vermögen aufzubauen. In der Realität ist es jedoch so, dass Aktien mit hohen Renditen und schnell wachsenden Dividenden langfristig beeindruckende Gesamtrenditen generieren könnten. Als solche könnten sie es wert sein, für Anleger jeden Alters gekauft und über einen längeren Zeitraum gehalten zu werden.

Dividenden und ihre Vorteile

Die Beurteilung der fundamentalen Stärke eines Unternehmens ist immer notwendig, bevor man eine Investition tätigt. Die Dividende gibt Aufschluss über die Bonität einer Aktie und darüber, wie sie sich in Zukunft entwickeln könnte.

So kann sich beispielsweise ein Unternehmen, von dem erwartet wird, dass es die Dividende schnell erhöht, in einer relativ starken Finanzlage befinden. Das Managementteam des Unternehmens könnte mittelfristig mit einer Steigerung der Profitabilität rechnen, was ein hohes Dividendenwachstum rechtfertigen kann. Im Gegensatz dazu, wenn ein Unternehmen Schwierigkeiten hat, sich seine Dividende zu leisten, kann es bedeuten, dass seine finanziellen Aussichten enttäuschend sein werden.

Renditepotenzial

Obwohl die überwiegende Mehrheit der Investoren möglicherweise nicht den Einkommensstrom benötigt, den die Dividenden bieten, könnten sie dennoch einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtrendite haben. Die Reinvestition von Dividenden hat sich stets als wesentlicher Bestandteil der Gesamtrendite eines Anlegers über die gesamte Lebensdauer erwiesen. Daher könnte der Ausschluss von Dividendenaktien, nur weil ihr Einkommenspotenzial unattraktiv zu sein scheint, eine fehlerhafte Entscheidung sein.

Darüber hinaus sind Dividendenaktien bei den Investoren generell beliebt. Wenn ein Unternehmen in der Lage ist, seine Dividenden schnell zu steigern, könnte das ein Signal zum Kauf für eine große Anzahl von Investoren sein. Dies kann dazu beitragen, dass die Marktbewertung nach oben korrigiert wird und dass das Unternehmen sich besser entwickelt als die Branche oder der Index.

Anreiz für die Investoren

Obwohl nicht alle Dividendenaktien defensive Eigenschaften aufweisen, bieten viele ertragsstarke Aktien eine geringere positive Korrelation zur Gesamtwirtschaft als die meisten zyklischen Unternehmen. Daher können sie in schwierigen Zeiten eine gewisse Widerstandsfähigkeit bieten. Das könnte die Volatilität des Portfolios eines Anlegers verringern und langfristig stabilere Renditen erzielen.

Darüber hinaus kann eine Aktie mit einer hohen Dividendenrendite eine Sicherheitsmarge bieten. In Zeiten rückläufiger Aktienmärkte steigen die Dividendenrenditen in der Regel an. Der Kauf von Aktien, wenn ihre Renditen hoch sind, und sie zu verkaufen, wenn ihre Renditen im Vergleich zu ihrer historischen Bandbreite niedrig sind, könnte eine gute Anlagestrategie sein.

Fazit

Obwohl Dividendenaktien oft nur für Einkommensinvestoren interessant erscheinen, könnten sie auch für viele andere von Interesse sein. Durch den Kauf von renditestarken Aktien mit Dividendenwachstumspotenzial kann es möglich sein, langfristig beeindruckende Gesamtrenditen zu erzielen.

Der größte Rentenfehler Träumst du von einem wunderschönen Ruhestand? Warum auch nicht – nach all der harten Arbeit verdienst du das. Doch für viele könnte sich dieser Traum nicht verwirklichen, wenn sie diesen Rentenfehler machen. Ob du bereits mittendrin steckst, kurz davor stehst oder noch Jahrzehnte bis zum Ruhestand hast, unseren neuen Sonderbericht solltest du unbedingt lesen. Derzeit kannst du dir eine kostenlose Kopie sichern.



Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 24.02.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019