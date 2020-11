Millennial Lithium: Die nächste Kursrakete steht in den Startlöchern!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Millennial Lithium ISIN: CA60040W1059 hinkt der Lithium-Rallye, die wir gerade bei einigen Werten sehen, hinterher. Lithium ist das Gold unserer Tage – so wird es jedenfalls vielfach beschrieben. Millennial Lithium hat Anfang Oktober von 0,851 Euro bis auf 1,194 Euro in drei Handelstagen zugelegt und befindet sich seither in einer Seitwärtsbewegung. Die Chartindikatoren sind im positiven Bereich und das Handelsvolumen zieht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung