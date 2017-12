Millennial Lithium: Zweite Abwärtswelle weiterhin möglich!

Liebe Leser,

Gewinnmitnahmen drückten Ende November und Anfang Dezember den Kurs der Millennial Lithium-Aktie wieder auf das Niveau von 2,20 Euro zurück. Von hier aus startete in den letzten Handelstagen eine neue Aufwärtsbewegung, die immer noch andauert. Ist damit die Korrektur beendet und zu erwarten, dass die Aktie schon bald wieder zu höheren Kurszielen streben wird?

Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, denn noch fehlen verlässliche Indizien für ein Ende der Korrektur. Was stört, ist vor allem die Beobachtung, dass es bislang nur eine einzige Abwärtswelle gab. Eine klassische ABC-Korrektur ist weiterhin möglich und sofern es zur Ausbildung der noch fehlenden Abwärtswelle kommen wird, sind in den nächsten Handelstagen noch einmal fallende Kurse zu erwarten.

Hinzu kommt, dass die laufende Aufwärtsbewegung noch nicht das alte Novemberhoch erreichen und überwinden konnte. Erst wenn dies geschieht, können die Käufer etwas entspannter auf den Chart der Millennial Lithium-Aktie schauen.

Können sich die Bullen gegen die Bären durchsetzen?

Damit ist die Aufgabe für die im Jahr 2017 noch verbleibenden Handelstage klar umrissen. Die Käufer müssen die Aktie schnell wieder an das Novemberhoch bei 2,80 Euro heranführen und diesen Widerstand dann schnell hinter sich lassen. In diesem Fall sind nach dem Jahreswechsel neue Höchstkurse sehr gut möglich. Im Januar könnten dann in einem nächsten Schritt Kurse um 3,00 Euro angesteuert werden.

Wollen die Bären die Schlacht für sich entscheiden, so müssen sie die laufende Aufwärtsbewegung möglichst schnell beenden und den Kurs am besten nachhaltig unter das bisherige Dezembertief bei 2,20 Euro drücken. Besser wäre aus ihrer Sicht jedoch, wenn der Aktienkurs nicht nur die 2,20-Euro-Marke unterschreitet, sondern anschließend auch dynamisch unter 2,00 Euro zurückfällt.

Anleger sollten deshalb damit rechnen, dass die Korrektur noch nicht ganz abgeschlossen ist und ein zweites Abwärtsbein noch ausgebildet werden muss. Dieses könnte anschließend jedoch wieder eine gute Einstiegschance darstellen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.