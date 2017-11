Millennial-Lithium: Die Ruhe vor dem Sturm

Die Aktie des kanadischen Lithium-Produzenten Millennial-Lithium kennt derzeit nur einen Weg: Nach oben! Zum Start in die neue Woche schraubt sich das Papier um rund 3% nach oben und damit auf ein neues 5-Jahres-Hoch. Dabei können sich die Millennial-Lithium-Aktionäre seit dem 12-Monats-Tief am 06. September bei 0,85 Euro bis heute über einen satten Kursgewinn in Höhe von 121%...