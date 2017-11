Millennial Lithium: Die Ressourcenschätzung übertrifft Erwartungen!

Liebe Leser,

das lange Warten hat ein Ende. Endlich hat Millenial Lithium die Ressourcenschätzung für das Pastos Grandes Projekt in Argentinien vorgelegt. Das Ergebnis ist positiv und liegt über den Erwartungen, sodass die Aktie ihre Korrektur verlässt und bereits neue Hochs bei über 2,6 Euro je Aktie erreicht hat. Die Schätzung geht davon aus, dass in etwa 3,26 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat vorhanden sind. Die vorhergehenden Schätzungen waren zweimal so niedrig ausgefallen. Damit bestätigt sich die Spekulation vieler Anleger. Diese haben bewusst darauf gesetzt, dass die Aktie unterbewertet ist. Die Frage ist, wo die Ressourcen jetzt bekannt sind, wird die Spekulation auch nach der Umbewertung weitergehen oder ist erst einmal Pause und Gewinne mitnehmen angesagt?

Wenig Widerstände in der nahen Zukunft zu erwarten?

Möglicherweise wird das im Großen und Ganzen davon abhängen, welche Joint Ventures und Investoren Millenial Lithium in der nahen Zukunft für sich gewinnen kann und natürlich auch zum Teil vom Lithium-Preis selbst. Dass dieser in den nächsten ein bis zwei Jahren massiv einbricht, erwartet unter der Berücksichtigung der aktuellen Nachfrage aus dem E-Mobilitätsbereich wohl kaum jemand. Erst wenn all die Unternehmen wie Millennial Lithium und die großen Player damit beginnen, das Angebot real auszuweiten, kann es zu einem starken aber dem Zyklus nach gesunden und notwendigen Rücksetzer kommen. Da befinden wir uns aktuell aber noch nicht.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.