Millennial Lithium: Die Ernüchterung hält an!

Anfang Oktober waren die Anleger bei der Millennial Lithium-Aktie in Partystimmung. Es wurde gekauft, was die Makler herbeischaffen konnten, und in einer schnellen und hochdynamischen Bewegung kletterte der Wert von 0,90 Euro auf über 1,15 Euro. Der Höchstkurs wurde am 6. Oktober bei 1,19 Euro erreicht.

Die Party war allerdings schnell wieder zu Ende. Inzwischen hat sich nicht nur ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung