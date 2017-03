Millennial Lithium: Da könnte bald die Post abgehen! Zocker-Chance!

In den News von Millennial Lithium konnte man lesen, dass man auf ein großes Lithiumvorkommen gestoßen ist. Es soll sich um das Projekt Cauchari East handeln, das nunmehr das vierte interessante Lithiumprojekt des Unternehmens ist. Außerdem soll es einige Unternehmen geben, die an einer Beteiligung interessiert sind. Millennial Lithium ist übrigens eine Position in unserem Anfang des Jahres aufgelegten Musterdepots Anlagetrends 2017 „Lithium Explorer,“ das insgesamt in der Gewinnzone liegt und einige höchst spannende Werte enthält. Nach dem Allzeithoch im September 2016 bei 1,64 Euro gab es einen heftigen Kursverlust, der den Aktienwert etwa halbierte. Seit nunmehr Ende Oktober gibt es einen zaghaften, hoch volatilen Aufwärtstrend, der jetzt im Trendkanal sehr viel Spielraum nach oben hat. Wie alle Lithium-Aktien ist auch Millennial Lithium kein ungefährliches Investment und man muss wahrscheinlich etwas vorsichtig sein. Die Fantasie bei diesen Werten ist allerdings so groß, dass jede positive Meldung einen größeren Kurssprung nach sich ziehen kann.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.