Millennial Lithium Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Per 28.01.2022, 15:48 Uhr wird für die Aktie Millennial Lithium am Heimatmarkt Venture der Kurs von 4.04 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversified Metals & Mining".

Unsere Analysten haben Millennial Lithium nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Millennial Lithium-Aktie hat einen Wert von 82,56. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (60,58). Entgegen dem RSI7 ist Millennial Lithium hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Millennial Lithium.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Millennial Lithium. Die Diskussion drehte sich an fünf Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Millennial Lithium daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Millennial Lithium von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Millennial Lithium erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -2,92 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 21,82 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -24,74 Prozent im Branchenvergleich für Millennial Lithium bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,82 Prozent im letzten Jahr. Millennial Lithium lag 24,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

