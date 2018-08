Millennial Lithium Aktie: Zurück von den Toten?

Die Aktie von Millennial Lithium war in den vergangenen Monaten nur am Fallen, noch dazu war die Nachrichtenlage rund um das Unternehmen äußerst dünn. Das dürfte dafür gesorgt haben, dass nicht wenige Anleger den Titel schon völlig aus den Augen verloren haben. Am Dienstag gab es aber ein Lebenszeichen von Millennial Lithium, das es in sich hatte. In einem ausführlichen Update ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.