Millennial Lithium Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die Millennial Lithium Aktie hat in den vergangenen zwei Wochen ihren Ausbruch aus dem charttechnisch relevanten Widerstand bei 1,90 Euro je Aktie korrigiert. In dieser Woche steht jedoch erneut ein gutes Plus davor. Am Freitagvormittag notierte die Aktie im Vergleich zum Schlusskurs der vergangenen Woche um 32,37 % höher. Seit Beginn des Jahres hat die Aktie um 168,80 % aufgewertet.

Ressourcenschätzung übertrifft Erwartungen

Der Grund für die wieder aufgekommene Euphorie in dieser Woche waren die Ergebnisse der Ressourcenschätzung, die bereits seit einiger Zeit gespannt erwartet wurden. Die Schätzungen gingen zuvor von einem Lithiumcarbonat-Vorkommen in der Pastos Grandes Region zwischen 1-2 Mio. Tonnen aus. Die aktuelle Schätzung ergab jedoch insgesamt ca. 3,26 Mio. Tonnen. Laut einigen Analysten dürfte die Aktie daher in etwa bei 3 Euro je Aktie fair bewertet sein. Demnach hätte sie noch etwa 10 % an Kurspotential.

Gewinnmitnahmen möglich

Wie es weiter geht, ist nun nicht mehr so klar. Der Newsflow wird die Entwicklung im Großen und Ganzen bestimmen. Auch der Lithiumpreis selbst dürfte womöglich unterstützend wirken. Gewinnmitnahmen wären jedoch in der nächsten Zeit wahrscheinlich, sofern keine Neuigkeiten gemeldet werden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.